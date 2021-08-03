Vanlılar'dan Başkan Hürriyet’e ziyaret

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli’de kültürel ve sosyal faaliyetlerini sürdüren Vanlı hemşeri derneklerini makamında konuk etti. Ziyarette ise Kocaeli Vanlılar Federasyon Derneği Başkanı Ahmet Duran, Kocaeli Van İli ve İlçeleri Dernek Başkanı Garbi Güvercin, Dilovası Van Derneği Başkanı Vefa Çelik ve Van Bahçesaray Derneği Başkanı Muzaffer Beyaz yer aldı. İzmit’in geleceğinin ve işbirliklerinin konuşulduğu ziyarette başkan Hürriyet, ziyaretleri için Vanlı hemşehri derneklerine teşekkür etti.

“GELECEĞİMİZ İÇİN ÖNEMLİ ROLÜ VAR”

Toplumları oluşturan kültürel mirasların gelecek nesillere aktarılmasında hemşeri derneklerinin çok önemli rol oynadığının altını çizen Hürriyet, “Vatandaşlarımızın geçmişi ile geleceği arasında köprü görevi gören derneklerinizin çalışmalarına bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.