3 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik olarak devam eden bir soruşturma kapsamında örgüte üye oldukları ve örgüt için faaliyette bulundukları değerlendirilen 5 kişi hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkartıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Kocaeli merkezli 3 farklı ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirildikleri ve sorgularının devam ettiği öğrenildi.