FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik olarak devam eden bir soruşturma kapsamında örgüte üye oldukları ve örgüt için faaliyette bulundukları değerlendirilen 5 kişi hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkartıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Kocaeli merkezli 3 farklı ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirildikleri ve sorgularının devam ettiği öğrenildi.
03 Ağu 2021 - 14:15- Asayiş Güncelleme: 03 Ağu 2021 - 14:17
3 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda örgüte üye oldukları ve örgüt için faaliyette bulundukları değerlendirilen 5 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.