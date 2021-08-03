03 Ağu 2021 - 14:15- Asayiş G: 03 Ağu 2021 - 14:17

3 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda örgüte üye oldukları ve örgüt için faaliyette bulundukları değerlendirilen 5 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
3 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı mask

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik olarak devam eden bir soruşturma kapsamında örgüte üye oldukları ve örgüt için faaliyette bulundukları değerlendirilen 5 kişi hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkartıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Kocaeli merkezli 3 farklı ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirildikleri ve sorgularının devam ettiği öğrenildi.

03 Ağu 2021 - 14:15 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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