Tahsin Tarhan Çayırovalılarla buluştu

Tarhan, TBMM Genel Kurulunun çalışmalarına ara vermesinin ardından çalışmalarını Kocaeli’ye yoğunlaştırdı. TBMM’de Kocaelilerin sorunlarını dile getirmek için genel kurulun toplandığı günler mutlaka Ankara’da olduğunu söyleyen Tarhan, “Biz hayalini kurduğumuz bahar çiçeklerinin açtığı aydınlık günlerin geldiği güzel ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bunun için çalışıyoruz. Ülkemizin sorunlarını da ilimizin sorunlarını da dile getirmek ve çözüme kavuşturmak için hem şehrimizde sizlerle hem de Ankara’da mecliste çalışmaya devam edeceğiz.” diyerek yaptığı çalışmaları Çayırovalılarla paylaştı.

“ÜLKE HER ANLAMDA YANGIN YERİNE DÖNDÜ”

Tarhan, “Ülke yangın yerine döndü. Eskiden bunu mecaz anlamda kullanıyorduk ama artık gerçek anlamıyla da ne yazık ki ülkemiz yangın yerine döndü” dedi. Tarhan sözlerine şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanının uçak sayısı 13 iken 5 gündür yanan ormanlarımızı söndürmeye 10 uçak bulamaz durumdayız. Cumhurbaşkanının saraylarına milyonlar harcanırken THK bünyesindeki uçaklarımızın bakımını yapacak 4 milyon bulunamamış. THK’nın kayyum başkanı sorumluluktan “Ben kayyumum” diyerek sıyrılmaya çalışırken bu ülkenin Tarım Orman Bakanı yangın söndürülsün diye cansiperane bir şekilde çalışan belediye başkanlarına topu atıyor. Bu ülkede yetkililer sorumluluk almamak için neredeyse yanan ağaçlara ormanlara kusur bulacak kadar şuursuzlaştı, onlara göre herkes suçlu ama kendileri asla bir sorumluluk hissetmiyorlar.”

Tarhan konuşmasında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini de ağır bir dille eleştirdi. “Bugün gelinen noktada enflasyon yüzde 18’e faizler ise yüzde 20’ye dayanmış durumda. Halk her geçen gün yoksullaşırken Saray ve yandaşları adeta Lale Devrini yaşamakta. Esnaf işyerini kapatırken, 5’li ihale çetesi devlet ihalesi alan şirketler listesinde dünyada bir numaraya yükseldi.” diyen Tarhan, bu tablonun tek sorumlusunun 20 yıldır iktidar olan AKP olduğunun altını çizdi.

“ÇAYIROVA’NIN SORUNLARI DA CHP İKTİDARINDA ÇÖZÜLECEKTİR.”

Çayırova’nın kronik sorunlarının başında gelen trafik kazalarını meclis gündemine taşıdığını belirten Tarhan, genel kurulda yaptığı konuşmalarla sanayi kenti olan Kocaeli’de yaşanan elektrik ve su kesintilerini de kamuoyu ile paylaştığını, sorunların çözümünün de takipçisi olacağını kaydetti.

2008 yılında ilçe statüsü kazanan Çayırova’nın, 14.274 bin nüfusuyla Kocaeli’nin en önemli yerleşim merkezlerinden biri olmasına, gelişmiş sanayi alanlarına sahip bulunmasına ve sanayi gelişim potansiyeline rağmen yeterli yatırım ve desteği alamadığına dikkat çeken Tarhan, “20 yıldır yönetimde olan iktidarın Çayırova ilçemizdeki sorunlara çare olmadığı ortadadır. Tüm bu sorunların çözümü ancak partimizin iktidarı ile mümkün olacaktır.” dedi.

Tarhan, “Şimdi istedikleri kadar sorumluluktan kaçsınlar. Biz bu sorumluluğa talibiz. Her makam her mevki bizim için sadece halka hizmet için bir araçtır. Bu nedenle biz Cumhurbaşkanlığını kazanacağız. Bu ülkenin kaynaklarını, bu ülkenin insanları için kullanacağız. Yoksullukla, işsizlikle boğuşan bu halk sandıkta gereken cevabı verecek ve CHP iktidarı ile Türkiye’mize yeniden bahar gelecektir.” diyerek CHP’nin tüm kadrolarıyla sorunların çözümü için çalıştığını ifade etti.

Tarhan, Çayırova Programında sivil toplum kuruluşu temsilcileri, esnaf ve halkla da bir araya geldi.