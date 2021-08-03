Hürriyet: 22 yıldır bekleyen Önder Apartmanı’nı yıkıyoruz 

İzmit Karabaş Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesi Kocaeli Adliyesi karşısında bulunan hasarlı Önder Apartmanı’nın yıkımı İzmit Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. 1999 Marmara Depremi’nde hasar alan ve 22 yıldır vatandaşlar için tehlike oluşturan ve yıkılmayı bekleyen Önder Apartmanı’nın yıkımını takip eden İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “22 yıldır yıkılmayı bekleyen, depremin sembolü olan ağır hasarlı binayı yıkmaya başladık. İlçemizde yıkılmayı bekleyen diğer binaları da kimseyi mağdur etmeden yıkacağız” dedi.

SEMBOL BİNA YIKILIYOR

Başkan Hürriyet, “Adliyenin karşısındayız. Bütün haber kanallarına da konu olan depremin izlerini taşıyan sembol bir bina haline gelen Önder Apartmanı’nın önündeyiz. Bütün İzmitliler bilir. Bitişiğindeki binalardan ayrılmış, yan yatık olan pembe bina. Yıllardır da yıkılamamıştı. Depremden sonra ağır hasarlı oldukları tespit edilmiş binaların yıkımı için göreve geldiğimizden beri ciddi mücadele veriyoruz. Burası için de tüm kararları ve hukuki alt yapıyı oluşturulduktan sonra tüm idari işlemlerini bitirdik. Vatandaşlarımızın tahliyesini uygun bir şekilde yaptık. Profesyonel yıkım firmasıyla anlaştık.

ÇOK İYİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Çok iyi güvenlik önlemleri alınmış. Bunu için teşekkür ediyorum. Yan binalara, çevreye, yoldan geçenlere zarar gelmemesi için içerden ve dışardan çok iyi önlem alınmış. 3-4 kat içerden yıkım yapılacak. Sonra içe doğru yıkım gerçekleştirecekler. Çevreye zarar gelmesin veya binanın yatma durumu olmasın diye. Fen İşlerimize, ilgili müteahhit arkadaşlarımıza ve emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum.

GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRDİK

Bu binanın yerine sahipleri tarafından sağlam bina da inşa edilecektir. Biz de görevimizi yerine getirmiş olmaktan memnunuz ve olası bir depremde ‘İnsanlarımız acaba ne oldu?’ diye düşünmekten kurtulacağız. Kimseye bir şey olmadan yıkmak önemli. Şimdiye kadar hepsi yıkılmalıydı. Yıkım yaklaşık 1 ay 10 gün sürecek” dedi.