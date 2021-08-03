İzmit Belediyesi, tüm konserleri erteledi

İzmit Belediyesinin yerel müzisyenleri desteklemek amacıyla düzenlemiş olduğu ‘Sahne Senin, Müzik Senin’ ve konser etkinlikleri ertelendi. İzmit Belediyesi, ülke genelinde devam eden ve can kayıplarının yaşandığı orman yangınları sebebiyle bugün ve 6 Ağustos Cuma günü gerçekleşmesi planlanan ‘Sahne Senin, Müzik Senin’ etkinliklerini ileri bir tarihe erteledi.

İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Ülkemizin birçok yerinde yaşanan orman yangınlarına duyarsız kalmayan İzmit Belediyesi, etkinliklerine ara verdi. 8 insanın ve birçok hayvanın hayatını kaybettiği, ağaçlarımızın kül olduğu yangınlar nedeniyle yardım kampanyası başlatan İzmit Belediyesi, bu süreçte gerçekleşecek olan ‘Sahne Senin, Müzik Senin’ etkinliklerini ileri bir tarihe erteledi.