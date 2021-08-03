03 Ağu 2021 - 15:05- Asayiş G: 03 Ağu 2021 - 16:05

Kuzey Marmara Otoyolu’nda akıl almaz kaza

Gebze Kuzey Marmara Otoyolu’nda bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlanan araç, alev alev yandı. Otomobilin sürücüsü ise bu kazadan yara almadan kurtuldu.
Kuzey Marmara Otoyolu’nda akıl almaz kaza mask

Kaza, Gebze Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti Balçık Gişeleri bağlantı noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan Rafet H. idaresindeki GP RK 1720 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Daha sonra şarampole yuvarlanan otomobil alev almaya başladı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü otomobilinden yara almadan çıktı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri otomobilde yıkan yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü, ancak otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi. Otomobil sürücüsünün bu kazadan burnu bile kanamadan çıkması ise dikkat çekti. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

# kaza, sağlık, itfaiye, Yangın

03 Ağu 2021 - 15:05 Kocaeli/ Gebze- Asayiş

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