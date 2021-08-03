270 operasyonda 40 kişi tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 ayda yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 1Temmuz – 31Temmuz tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 256 ayrı operasyonda2 kilo 390 gram esrar, 32 gram eroin, 5 bin 352 gram sentetik uyuşturucu, 745 gram metamfetamin, 33 gram kokain, 24 gram skunk, 43 adet uyuşturucu hap, 76 adet sentetik ecza, 10 gram LSD, 192 kök Hint keneviri, 2 adet tüfek, 1 adet tabanca, 40 adet fişek, 8 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen3bin 470 TL para ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 410 şahsa adli işlem yapılırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden39’u tutuklandı. Şüphelilerden 15 kişi adli kontrolle, diğer 354 kişi ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen 14 operasyonda 509 gram esrar, 129 kök Hint keneviri, 42 gram metamfetamin ve 67 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 17 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken adliyeye sevk edilen 1 kişi tutuklandı. Diğer 16 şüpheli hakkında ise serbest yargılama kararı verildi.