Bozkurt Uslu, Turunç’taki yangın nedeniyle otelini karargaha çevirdi

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Marmaris’te yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Turunç’ta oteli bulunan Kocaelili Bozkurt Uslu, otelini vatandaşların hizmetine açtı. Orman yangınlarıyla ilgili izlenimlerini paylaşan Bozkurt Uslu, “Buralar çok fena, anlatılandan daha kötü. Sabahlara kadar yangınla mücadele ediyoruz, birkaç saat kestirdikten sonra tekrar yangın bölgelerine geçiyoruz. Turunç’taki gençlerin büyük önemi var. Onlar olmasaydı çok daha kötü durumda olurduk” dedi.

OTEL MİSAFİRHANE OLDU

Uslu, açıklamasının devamında ise “Otelimizi şu anda evsiz kalan yaşlılar ve çocuklara tahsis ettik. Ekipler de dinlenmek ve duş almak için otelimize geliyor. Şu an oteli karargah gibi kullanıyoruz. Mal mülk için değil insanlar ölmesin diye mücadele veriyoruz. Herkes ormanlarımız, hayvanlarımız ve can kaybı yaşanmaması için mücadele ediyor. Gece söndürdüğümüz alanları sabah tekrar yanarken buluyoruz. Bazı tekneleri sağlık ocağına çevirdik. Yaralılarımızı orada tedavi ediyoruz. Biz burada resmen bir savaşın içerisindeyiz. Gücümüz yettiğince mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.