Antalya'da, 5 gündür haber alınamayan gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu vahşi bir cinayete kurban gitti. Cinayet sonrası tutuklanan Mustafa Murat Ayhan’ın evinde Azra’ya cinsel saldırıda bulunup, boğarak öldürdüğü; daha sonra banyoda Azra’yı 5 parçaya ayırdığı ortaya çıktı. Büyük yankı uyandıran cinayet sonrası ülke genelinde kadınlar sokaklara döküldü.

“KADINLARI KORUMASI GEREKENLER NEREDE?”

Kocaeli Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kocaeli Kadın Meclisleri bugün akşam saatlerinde yürüyüş yolu üzerinde bir araya gelerek basın açıklaması gerçekleştirdi. Kadın meclisleri adına açıklamayı Hande Kartal okudu. Azra için toplandıklarını ifade eden Kartal, “Azra’nın işkenceyle öldürüldüğünü öğrendik. Azra’nın kayıp ihbarı verildiğinde yetkililer “Telefon sinyaline ancak pazartesi günü bakabiliriz” demişler. Azra'nin öldürüldüğü haberini aldığımız pazartesi günü Azra artık aramızda değildi. Bu sürede cumartesi gününden beri kayıp olan Emine Gökkız'ın, cansız bedeni de bulundu. Kadınları koruması gerekenler nerede?” ifadelerini kullandı.

“AZRA’NIN ÖLDÜRÜLMESİNİN SORUMLULARI…”

Sözlerinde devam eden Kartal, “Ormanlar yanıyor, kadınlar öldürülüyor. Günlerdir binlerce ağaç, yüzlerce hayvan, onlarca insan yanarak can verdiler. Yangınlar hala söndürülmediği için ormanlar hala yanmaya devam ediyor. Azra’yı günlerdir bulmayanları, yangınlar büyürken havadan müdahale etmeyenleri gayet iyi biliyoruz. Devlet önlem almak, tedbir almak korumak zorundadır. Kadın cinayetleri için önlem almayanlar da; iklim krizleri için, yangınlar, seller depremler için önlem almayanlar da bunlardan sorumlu olanlardır. Sorumluları biliyoruz. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasına karar verenler, 6284 sayılı kanunu uygulamayanlar Azra’nın öldürülmesinin sorumlularıdır. Ormanları talan edenler, yangın uçağı almak yerine lüks uçaklarla ülke ziyaretlerine gidenler yangında, selde ölen canların sorumlusudur” dedi.

“YETKİLİLER NEREDE?”

Azra'yi da Emine Gökkız'ı da korumak mümkündü diyen Kartal, “Günlerce meydanlarda savunduğumuz İstanbul Sözleşmesi ile kadın cinayetlerini önlemek mümkün. İstanbul Sözleşmesi'nden tam da bu yüzden vazgeçmiyoruz. Yangınlara biz müdahale ederken, Azra Gülendam Haytaoğlu’nu biz bulmaya çalışırken, şüpheli kadın ölümlerini biz aydınlatmaya çalışırken yetkililer nerede? Biz doğayı, kadınları, çocukları korumaya çalışırken sorumlular görevlerini yerine getirmek için ne bekliyorlar? Biz yetkililerin yapmadıklarını anlatmaya, görevlerini yapmaları için mücadele etmeye devam edeceğiz. O koltuklarda oturanlar ya görevlerini yapacaklar, ya da o koltukları boşaltacaklar. İklim krizini, kadın cinayetlerini durdurmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Anayasayı, yasayı, sözleşmeyi uygulatacağız” ifadelerini kullanarak açıklamayı sonlandırdı. nSerhat GÜNEŞ

KARTAL: Kadın Meclisleri adına açıklamayı Hande Kartal okudu

YÜRÜYÜŞ: Belediye İş Hanı önünde bir araya gelen kadınlar Sabri Yalım parkında kadar yürüdü