Kaza yapan bisikletliye ilk müdahale Büyükşehir personelinden

7 gün 24 saat kamu düzeni ve vatandaşın huzuru için görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi personelleri, zor durumda olan vatandaşlarında yardımına yetişiyor. İzmit ilçesi Sekapark girişinde otomobil ile bisikletli kaza yaptı. Yaşanan kaza sonucunda yaralanan Ömer Kaplan adlı bisikletli vatandaşa bölgede bulunan Zabıta Dairesi Başkanlığı Güvenlik personelleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.
İLK MÜDAHALEYİ HEMEN YAPILDI
Olayın gerçekleştiği bölgede görev yapan Büyükşehir güvenlik görevlileri, kaza sonucu yaralanan Ömer Kaplan’a ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Kaplan’ı sakinleştiren personeller, olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ambulans gelmesini sağladı. Bisikletli sürücü gerekli tedavilerinin yapılması için ambulans ile İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
BÜYÜKŞEHİR PERSONELİNE TEŞEKKÜR ETTİ
Hastanedeki tedavisi devam eden Kaplan, Büyükşehir Belediyesi Güvenlik Şube Müdürlüğünü telefonla arayarak kendisine yardım eden personellere teşekkür etti. Kaplan, iyileştikten sonra Güvenlik Şube Müdürlüğünü ziyaret edeceğini belirtti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.