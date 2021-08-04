04 Ağu 2021 - 09:26- Gündem G: 04 Ağu 2021 - 09:29

Kaza yapan bisikletliye ilk müdahale Büyükşehir personelinden

İzmit Sekapark’ta otomobil ile kazan yapan bisikletli sürücü Ömer Kaplan’a ilk müdahaleyi, Büyükşehir Belediyesi güvenlik personelleri gerçekleştirdi.
Kaza yapan bisikletliye ilk müdahale Büyükşehir personelinden mask

7 gün 24 saat kamu düzeni ve vatandaşın huzuru için görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi personelleri, zor durumda olan vatandaşlarında yardımına yetişiyor. İzmit ilçesi Sekapark girişinde otomobil ile bisikletli kaza yaptı. Yaşanan kaza sonucunda yaralanan Ömer Kaplan adlı bisikletli vatandaşa bölgede bulunan Zabıta Dairesi Başkanlığı Güvenlik personelleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

İLK MÜDAHALEYİ HEMEN YAPILDI

Olayın gerçekleştiği bölgede görev yapan Büyükşehir güvenlik görevlileri, kaza sonucu yaralanan Ömer Kaplan’a ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Kaplan’ı sakinleştiren personeller, olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ambulans gelmesini sağladı. Bisikletli sürücü gerekli tedavilerinin yapılması için ambulans ile İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

BÜYÜKŞEHİR PERSONELİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Hastanedeki tedavisi devam eden Kaplan, Büyükşehir Belediyesi Güvenlik Şube Müdürlüğünü telefonla arayarak kendisine yardım eden personellere teşekkür etti. Kaplan, iyileştikten sonra Güvenlik Şube Müdürlüğünü ziyaret edeceğini belirtti.

# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yardım, kaza

04 Ağu 2021 - 09:26 - Gündem

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