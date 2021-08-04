04 Ağu 2021 - 09:30- Gündem G: 04 Ağu 2021 - 09:31

Arpalık İhsaniye’de cami bahçesi güvenli hale getirildi

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Arpalık İhsaniye Mahalle Camii’nde vatandaşların talebi üzerine istinat duvarı yapım çalışması gerçekleştirdi
Arpalık İhsaniye’de cami bahçesi güvenli hale getirildi mask

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkezi ve kırsal mahallelerde üst yapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Program dâhilinde yapılan çalışmaların yanı sıra vatandaşların taleplerine de kısa sürede dönüş yapan ekipler son olarak Arpalık İhsaniye Mahalle Camii bahçesinde cemaatin talebi üzerine istinat duvarı çalışması gerçekleştirdi. 

250 METREKARE ALANDA

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Arpalık İhsaniye Mahallesi Cami bahçesine yeni istinat duvarı yaparak bölgeyi güvenli hale getirdi. 50 metre uzunluk ve 5 metre yüksekliğinde istinat duvarı toplamda 250 metre kare alanda yapımı tamamlanarak vatandaşların kullanımına açıldı. 
# İzmit belediyesi

04 Ağu 2021 - 09:30 - Gündem

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