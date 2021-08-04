Arpalık İhsaniye’de cami bahçesi güvenli hale getirildi

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkezi ve kırsal mahallelerde üst yapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Program dâhilinde yapılan çalışmaların yanı sıra vatandaşların taleplerine de kısa sürede dönüş yapan ekipler son olarak Arpalık İhsaniye Mahalle Camii bahçesinde cemaatin talebi üzerine istinat duvarı çalışması gerçekleştirdi.
250 METREKARE ALANDA
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Arpalık İhsaniye Mahallesi Cami bahçesine yeni istinat duvarı yaparak bölgeyi güvenli hale getirdi. 50 metre uzunluk ve 5 metre yüksekliğinde istinat duvarı toplamda 250 metre kare alanda yapımı tamamlanarak vatandaşların kullanımına açıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.