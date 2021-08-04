04 Ağu 2021 - 09:31- Gündem G: 04 Ağu 2021 - 09:34

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden ATV ve UTV denetimi

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında oluşturulan heyet ile Kartepe’de faaliyet gösteren ATV ve UTV işletmelerine denetim gerçekleştirdi.
Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden ATV ve UTV denetimi mask

Kocaeli’nin gözde turizm bölgelerinden biri olan Kartepe, devam eden yaz sezonunda yine doğa ve adrenalin tutkunlarının adeta gözdesi. İl dışı ve özellikle yurt dışından gelen turistler ATV ve UTV büyük büyük ilgi gösteriyor. Bu kapsamda vatandaşların rahat ve güvenilir bir ortamda sportif faaliyetlerini yerine getirebilmesi için Kartepe Kaymakamlığı Başkanlığı’nda bu iş yerlerine yönelik bir denetim heyeti oluşturuldu.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Bu kapsamda; İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, İl Kültür Turizm Şube Müdürü Mahmut Yamaç,  İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Olgun, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Özkan Bakır,  İlçe Gençlik Hizmetleri Spor Müdürü Erol Arutan ile Motosiklet Federasyonu Kocaeli İl Temsilcisinden oluşan Denetim Komisyonu geçtiğimiz hafta sonu bölgede ATV ve UTV işletmeleri denetledi. Yetkililer, bu denetimlerin bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin daha güvenilir bir ortamda sportif amaçlı turizm faaliyetlerini yapabilmeleri için devam edeceğini kaydetti.

04 Ağu 2021 - 09:31 - Gündem

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