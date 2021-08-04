Hürriyet, gönüllüleri önce ağırladı, sonra afet bölgesine uğurladı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Afed Gönüllüleri Derneği yöneticilerini ve eğitmenlerini makamında ağırladı. Ülkemizin birçok yerinde yaşanan orman yangınlarına duyarsız kalmayan başkan Hürriyet, Muğla ilinde çıkan yangına müdahale etmek için yola çıkmaya hazır olan gruba lojistik destek sağladı.
HÜRRİYET’E TEŞEKKÜR ETTİLER
Derneğin Kocaeli şube başkanı Umut Yoldadurmaz, Genel Sekreter Gülender Sargın ve yönetim kurulu üyeleri: Hasan Genç, Emre Akkaya ve Mesut Dönmez Hürriyet’i ziyaret etti. İzmit Belediye Meclis Üyesi Yaşar Kardaş da ziyarette konukları ağırlarken Hürriyet’e eşlik etti. Ziyaretin sonunda dernek başkanı Yoldadurmaz ve dernek yönetim kurulu üyeleri, verdikleri destekten dolayı başkan Hürriyet’e teşekkür etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.