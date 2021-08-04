04 Ağu 2021 - 09:35- Gündem G: 04 Ağu 2021 - 09:37

Hürriyet, gönüllüleri önce ağırladı, sonra afet bölgesine uğurladı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Afed Gönüllüleri Derneği ve eğitmenlerini önce makamında ağırladı, sonra afet bölgesine uğurladı 
Hürriyet, gönüllüleri önce ağırladı, sonra afet bölgesine uğurladı mask

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Afed Gönüllüleri Derneği yöneticilerini ve eğitmenlerini makamında ağırladı. Ülkemizin birçok yerinde yaşanan orman yangınlarına duyarsız kalmayan başkan Hürriyet, Muğla ilinde çıkan yangına müdahale etmek için yola çıkmaya hazır olan gruba lojistik destek sağladı.

HÜRRİYET’E TEŞEKKÜR ETTİLER

Derneğin Kocaeli şube başkanı Umut Yoldadurmaz, Genel Sekreter Gülender Sargın ve yönetim kurulu üyeleri: Hasan Genç, Emre Akkaya ve Mesut Dönmez Hürriyet’i ziyaret etti. İzmit Belediye Meclis Üyesi Yaşar Kardaş da  ziyarette konukları ağırlarken Hürriyet’e eşlik etti. Ziyaretin sonunda dernek başkanı Yoldadurmaz ve dernek yönetim kurulu üyeleri, verdikleri destekten dolayı başkan Hürriyet’e teşekkür etti.
# Fatma Kaplan Hürriyet

04 Ağu 2021 - 09:35 - Gündem

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