"Hürriyet senin sokak arkadaşın değil!"

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in TYP ile ilgili İŞKUR il müdürlüğünden hala yanıt alamadık açıklamaları üzerine İŞKUR il müdürü gazetelere son derece talihsiz açıklamalarda bulundu. Fatma Kaplan Hürriyet’in basın danışmanı Cem Şakoğlu bu açıklamalara sert bir dille cevap verdi.

DEVLET ADABI BÖYLE Mİ YANSIR?

Geçtiğimiz günlerde İzmit Belediye Başkanımız Sayın Fatma Kaplan Hürriyet hanımefendinin gazetelere verdiği TYP ile ilgili demeçler maalesef içleri dışlara çıkarttı. Sayın Başkanımızın açıklamaları üzerine bir devlet kurumu olan İŞKUR’un il müdüründen basın aracılığı ile gelen yanıt kurum kültürünün ve devlet adabının yakışık almayan ağızlardan nasıl yansıyabileceğinin net bir göstergesi oldu.

MUHALEFET PARTİSİNE CEVAP VERİR GİBİ

İzmit Belediye Başkanımız Sayın Fatma Kaplan Hürriyet’in işsiz vatandaşlarımızın çalışma alışkanlığından uzaklaşmaması ve geçici gelir elde etmesi için uygulanan TYP yani Toplum Yararına Programlardan yararlanmak isteyerek İŞKUR’a yaptığı son başvurudan hala yanıt alamadığını belirtmesi üzerine il müdürünün ağzından basına yansıyanlar açık konuşmak gerekirse bizi ciddi manada endişeye sevk etti. Devletin bir kurumu olan İŞKUR’un başındaki il müdürü bir siyasi parti temsilcisinin, bir muhalefet partisi yetkilisine cevap verir gibi öyle bir demeç verdi ki şaşkınlık içerisinde okuduk.

SORULARI YANITLAMAKLA YÜKÜMLÜDÜR, ŞOV YAPMAKLA DEĞİL

Devletin kurumları ve onun yetkilileri kendilerine sorulan soruları yanıtlamak ve kuruma ait işleri yürütmekle yükümlüdür, şov yapmakla değil. İŞKUR il müdürü kent halkının oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanı hakkında kullandığı kelimeleri ve bunları dillendirme tarzı açık konuşmak gerekiyorsa kendi kişiliğinin bir yansıması olarak ortaya çıkmış. Bir kurum müdürü ne zamandan beri seçilmiş bir belediye başkanı için ‘Konuşacak bir şey bulamadı da bunu mu ortaya atmış’ ya da ‘Mazlum rollerine girmesin’ diye açıklamalar yapabiliyor.

YA SİYASETE SOYUNMAYA HEVESLİ YA DA ŞİRİN GÖRÜNME DERDİNDE

Devleti temsil makamında oturan bir kamu yetkilisi halk tarafından seçilmiş bir belediye başkanı ile ilgili böylesine iddialı açıklamalar yapıyorsa bunun iki sebebi vardır ki ya siyasete soyunma hevesindedir ya da iktidara şirin görünme planlarında. Devlet adabı adına iki durumu da şiddetle kınıyoruz.

İSTİFAYA DAVET EDİYORUZ

Devletin temsil makamı olan o koltuğun arkasından yaptığı bu talihsiz açıklamaları sebebiyle kendilerini açık bir şekilde istifaya davet ediyoruz. Her kurum ve kurum yetkilisi kanunlarla belirlenerek kendisine tebliğ edilen görevini yapmakla sorumludur. Haddini aşıp bu sınırların dışına çıkanlar kurum adını küçültmemek adına gereğini de yapmalıdır.

Bu konunun takipçisi olacağımızın ve konu ile ilgili yazışmaları da devletin gerekli kurumlarına göndereceğimizin bilinmesini isteriz.