İzmit Belediyesi Kuruçeşme’ye yeni bir merdiven daha yapıyor 

Vatandaşları güvenli yollara kavuşturmak adına özveri ile çalışan İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, merdiven yenileme çalışmalarına devam ediyor. Ekipler son olarak Kuruçeşme Doğan Mahallesi 6. Sokak’ta yaptıkları incelemeler sonucunda sokakta zamanla tahrip olan merdivenin yıkımına başladı.
EN KISA SÜREDE
İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, deforme olan merdiveni yıkarken yeni yapılacak olan merdivenin planlamasını da en hızlı şekilde planlamaya başladı. 45 metre uzunluk ve 3,5 metre genişliğe sahip alanda yapılacak olan merdiven ile bölge halkının ulaşımı çok daha güvenli ve konforlu olacak. Çalışmalar kısa sürede tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.