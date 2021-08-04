04 Ağu 2021 - 10:08- Gündem G: 04 Ağu 2021 - 10:09

İzmit Belediyesi Kuruçeşme’ye yeni bir merdiven daha yapıyor 

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak adına Kuruçeşme Doğan Mahallesi 6. Sokak’ta yeni merdiven yapımına başladı
İzmit Belediyesi Kuruçeşme’ye yeni bir merdiven daha yapıyor  mask

Vatandaşları güvenli yollara kavuşturmak adına özveri ile çalışan İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, merdiven yenileme çalışmalarına devam ediyor. Ekipler son olarak Kuruçeşme Doğan Mahallesi 6. Sokak’ta yaptıkları incelemeler sonucunda sokakta zamanla tahrip olan merdivenin yıkımına başladı. 

EN KISA SÜREDE

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, deforme olan merdiveni yıkarken yeni yapılacak olan merdivenin planlamasını da en hızlı şekilde planlamaya başladı.  45 metre uzunluk ve 3,5 metre genişliğe sahip alanda yapılacak olan merdiven ile bölge halkının ulaşımı çok daha güvenli ve konforlu olacak. Çalışmalar kısa sürede tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulacak. 
# Sokak, İzmit belediyesi

04 Ağu 2021 - 10:08 - Gündem

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