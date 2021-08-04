İzmit Belediyesi Lavanta Bahçesi’nde hasat başladı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in girişimleriyle iş sahibi olmayan kadınlara işgücü ortamı sağlamak, kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik yönden faydalarını gözetmek mesleki veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan İzmit Çınar Kooperatifi’nin Durhasan Tarımsal Uygulama Bahçesi’nde bugün hasat şenliği yaşandı. Geçtiğimiz yılın son günlerinde kadınların diktiği 23 bin adet lavantanın ilk hasadı bugün gerçekleştirildi.

İLK MAHSÜLLER ALINDI

Bölgenin toprağına ve iklim koşulları uygun olduğu için İzmit Kadın Kooperatifi’nin ilk üretimi lavantalar İzmit Belediyesi Durhasan Uygulama Bahçesi’nde kadınlar tarafından toplanmaya başlandı. Kadın girişimcilerin topladıkları ilk mahsuller bir yandan kadınların güzelliğine güzellik katacak, bir yandan da emekçi ellerin bütçelerine katma değer olarak yansıyacak. Sabun, mum, kolonya ve krem gibi kozmetik ürünü ve tıbbi etken madde olarak değerlendirilmesi planlanan lavantalar kadınlara gelir olarak geri dönecek.