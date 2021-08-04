Orman yangınlarını fırsata çevirdiler! Bir günde yüzde 633 zam...

Türkiye'de her dönemde ortaya çıkan fırsatçılar yangında da boy gösterdi. Pandemide maske fiyatlarını üçe katlayan fırsatçılar şimdi de yangındaki ihtiyaç listelerine göz dikti. Yangın söndürme topundan eldivene hatta yangın kremine kadar hemen hemen her ürünün fiyatı birkaç gün içinde yüzde 10'dan başlayıp yüzde 630'lara kadar varan oranlarda zamlandı.

ELDİVENE BİR GÜNDE % 633 ZAM

Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre sosyal medyada sıkça dolaşan yangındaki ihtiyaç listesindeki ürünlerin fiyatları tek tek incelendi. En yüksek zammın ısıya dayanıklı yanmaz eldivene yapıldığı görüldü. Öyle ki, 2 Ağustos tarihine kadar 44 TL olan ısıya dayanıklı eldiven bir günde yüzde 633 artarak 330 TL'ye çıkartıldı. İkinci yüksek zam ise yangın söndürme topunda yapıldı. 6 ay önce 262 TL olan yangın söndürme topu 480 TL'den satılıyor.

AĞUSTOSTA ARTIRDILAR

28 Temmuz'da başlayan yangınlarla birlikte zamlar da ayyuka çıktı. Örneğin 20 metrelik yangın söndürme hortumları 5 Temmuz'da 426 TL iken 1 Ağustos itibarıyla yüzde 15 artışla 490 TL'ye çıktı. 28 Temmuz'da 165 TL olan tozlu 6 kg'lık yangın söndürme tüpünün fiyatı yüzde 21 artışla 200 TL, 60 TL olan 1 kg'lık yangın söndürme tüpü de 2 Ağustos itibarıyla yüzde 17'lik artışla 69 TL'ye yükseldi.

MİNİMUM % 8 YÜKSELDİ

Yangınla mücadelede vatandaşların dumandan etkilenmesini önlemek için en önemli gereçlerden biri de maske. Her ürüne olduğu gibi maskeye zam fırsatı da kaçırılmamış! 1 Ağustos'a kadar 215 TL olan aktif karbon filtreli maskenin fiyatı yüzde 11 artışla 241 TL'ye çıkarıldı.

31 Temmuz'a kadar 85 TL olan çelik burunlu iş ayakkabılarının fiyatı ise yüzde 10 artarak 90-95 TL'ye kadar yükseldi. 5 Temmuz'da 65 TL olan baret lambasının fiyatı yüzde 14 artışla 75 TL'ye, 28 Temmuz'a kadar 180 TL olan uzun görüşme mesafeli el telsizi ise yüzde 8'lik artışla 195 TL'ye çıktı.

KREMİ İKİYE KATLADILAR

Yangın sonrası olası kazalar için en temel ihtiyaçlarından biri de yara-yanık kremleri. Fırsatçılar bu oranlara da yüzde 180'lere varan oranlarda zam yaptı. 5 Temmuz'da 25 TL olan yanık kremi yangının başladığı hafta olan 29 Temmuz itibarıyla ikiye katlayarak 49 TL'ye çıktı. Yine yara-yanık izi giderici krem 5 Temmuz'da 100 TL'den satılırken, 2 Ağustos itibarıyla fiyatı yüzde 180 artışla 280 TL'ye çıkartıldı.

GIDAYA DAHİ GÖZ DİKTİLER

Fırsatçıların sadece yangın müdahale araçlarına değil bölgedeki insanların temel gıda ihtiyaçlarına da göz dikmesi pes dedirtti. Yangın bölgelerinde bulunan insanlara gıda desteği sağlamak için gönderilen konserve fiyatlarındaki artış dikkat çekti. Örneğin, 200 gramlık 48 adet nohut pilaki fiyatının 28 Temmuz'a kadar 172 TL iken bu tarihten itibaren yüzde 77'lik artışla 306 TL'ye yükseldi.