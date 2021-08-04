Kocaeli, İzmit, Ş.Hatip mah. 4875 Ada, 13 Parsel, B Blok, Zemin kat, 2 Nolu Bağımsız bölüm; Taşınmaz Yol, su, kanalizasyon, çevre temizlik gibi belediye hizmetlerinden ve elektrik, telekomünikasyon gibi diğer kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır. Parsel geometrik olarak çeşitkenar formdadır. Parselin topografik yapısı eğimsiz olup zemin parametreleri inşaat yapımına uygundur.
04 Ağu 2021 - 10:27- Gündem Güncelleme: 04 Ağu 2021 - 10:33
İzmit Hatip Mah.de 2+1 66 m² daire icradan satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, İzmit Hatip Mah.de 2+1 66 m² daire icradan satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.