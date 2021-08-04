İzmit Hatip Mah.de 2+1 66 m² daire icradan satılık

Kocaeli, İzmit, Ş.Hatip mah. 4875 Ada, 13 Parsel, B Blok, Zemin kat, 2 Nolu Bağımsız bölüm; Taşınmaz Yol, su, kanalizasyon, çevre temizlik gibi belediye hizmetlerinden ve elektrik, telekomünikasyon gibi diğer kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır. Parsel geometrik olarak çeşitkenar formdadır. Parselin topografik yapısı eğimsiz olup zemin parametreleri inşaat yapımına uygundur.

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