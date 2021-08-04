Şantiye biriminde kullanılmak üzere malzeme satın alınacak

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ŞANTİYE BİRİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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