04 Ağu 2021 - 10:34- Gündem G: 04 Ağu 2021 - 10:36

Spor tesis işleri yaptırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Spor tesis işleri yaptırılacak

04 Ağu 2021 - 10:34 - Gündem

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