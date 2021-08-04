Vali Yavuz: Pandemi Türk sanayisi için fırsata dönüştü

Kocaeli Sanayi Odası ev sahipliğinde bugün sabah saatlerinde Kocaeli’nin dış ticaret verilerinin paylaşıldığı bir basın toplantısı yapıldı. Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ev sahipliğinde yapılan basın toplantısına Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Yapıcı, Sanayi İl Müdürü İlhan Aydın, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya katıldı.

“DOĞRU TİCARET VERİLERİNİ PAYLAŞIYORUZ”

Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Yapıcı toplantıda yaptığı konuşmada, “Bölge müdürlüğümüz Kocaeli’nin sorumluluk alanları içerisinde yer alıyor. Bölgemizin ve şehrimizin verilerine gelecek olursak. Ülkemizin ithalatının yüzde 21’i İhracatının yüzde 17’si ve dış ticaretin yüzde 19’u bölgemizde gerçekleşmektedir. Tüm vergi tahsilatının yüzde 6’sı bölgemizde gerçekleşmektedir. Bölgemizde en önemli potansiyelini gösteren sektör de otomotiv sektörüdür. Otomotiv yüzde 60’ı bölgemizde gerçekleşmektedir. Kocaeli vergi tahsilatının yüzde 85,4’ü Gümrük Dairesi tarafından yapılmakta. Bu vergiler bölgemizin potansiyelini ne kadar büyük önemli olduğunu göstermekte. Bölge müdürlüğümüz ithalat ve ihracat rakamları alanında İstanbul’dan sonra en büyük bölge müdürlüğüdür. Sanayi odamız ile bir yıldır güzel bir ilişki içerisindeyiz. Doğru dış ticaret verilerini paylaşıyoruz” dedi.

“26,6 MİLYAR DOLAR İHRACAT”

Başmüdür Yardımcısı Yapıcı’nın ardından konuşan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu dış ticaret ile ilgili rakamları paylaştı. Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile bir çalışma yaptıklarını ifade eden Zeytinoğlu, “Bu yaptığımız çalışma sonucunda 2020 yılında ilimizde üretim yapan firmaların ihracatlarının toplamının 26,6 milyar dolar olduğunu tespit ettik. Kocaeli Gümrüklerinden yaptıkları ihracat ise 11,7 milyar dolar. Kocaeli Gümrükleri dışından yaptıkları ihracat 14,9 milyar dolar olarak tespit ettik” ifadelerini kullandı.

“DIŞ TİCARETTE KOCAELİ’NİN PAYI YÜZDE 19,4”

İlimizde üretim yapan firmaların ithalatının 49,1 milyar dolar olduğunu tespit ettiklerini ifade eden Zeytinoğlu, “Kocaeli Gümrüklerinden yaptıkları ithalat ise 22 milyar dolar. Kocaeli Gümrükleri dışından yaptıkları ithalat 27,1 milyar dolar değerinde. Toplam rakam 19,1 milyar dolar. Bu da Türkiye ithalatından aldığımız payı yüzde 22,3 yapar. Dolayısıyla Kocaeli dış ticaret hacminin 75,7 milyar dolar olduğunu gördük. Türkiye dış ticaretindeki payımız % 19,4 gibi bir payımız var. Bu da bizi çok mutlu ediyor” dedi.

“FİRMA MERKEZLERİNİN KOCAELİ DIŞINDA OLMASI SIKINTI”

Sözlerine devam eden Zeytinoğlu, “2021 yılı verilerine baktığımızda ilk 7 aylık dönemde ihracat 15,6’dan yüzde 16,2’ye çıkmış. İhracat payımız ise yüzde 22,3’den yüzde 20,’a ya düşmüş. Kocaeli Gümrüklerinden yapılan ihracat 9,5 milyar dolar, bu rakam TİM bu verileri 9,2 olarak açıkladı. Kocaeli Gümrükleri dışından yapılan ihracatı 10,1 milyar dolar olduğunu tespit ettik. İthalat da 35,5 milyar dolar. Kocaeli Gümrüklerinden yapılan 20,1 milyar dolar, Kocaeli Gümrükleri dışından yapılan ithalat 15,4 milyar dolar. Bunun da toplam payı yüzde 24,2 ediyor. Dış ticaret hacmi ise 55,1 milyar dolar. Türkiye dış ticaretindeki payımız % 20,5 oranında. Bundaki sıkıntı da firmalarımızın merkezinin Kocaeli dışında olması” dedi.

“MAĞDURİYET KOCAELİ’DE AVANTAJ BAŞKA ŞEHİRLERDE”

Sanayilerin mağduriyetini bizler Kocaeli çekiyor avantajlarını ise diğer iller alıyor diyen Zeytinoğlu, “Avantajlarını da diğer illerin almasını doğru bulmuyoruz. Benzer bir durum vergilerde de yaşanıyor. İSO tarafından açıklanan ilk 500 listesinde de görüyoruz. İhracat rakamları başta olmak üzere firmaların üretim yaptıkları illere yazılmasının önem arz ettiğine dikkat çekmek istiyoruz. Açıklanan resmi verilerin sağlıklı olmaması halinde devletin vereceği teşvikler ve yönlendirmelerin birebir örtüşmeyeceği endişesini de taşıyoruz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

“YÜKSEK TEKNOLOJİYE YÖNELMELİYİZ”

Zeytinoğlu’nun ardından konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli’nin Türkiye’nin dünya ile yarışan yüzü olduğunu ifade etti. Türkiye’nin dünyadaki yerini belirleyecek birkaç şehirden biri olduğunu ifade eden Vali Yavuz, “Bu konu bize çok daha üstün bir yer belirliyor. Sanayi üretiminde çok ciddi bir artış olduğunu ve Avrupa piyasanın Türkiye’ye yöneldiği ilginç bir dönem oldu. Bir yandan pandemi ile mücadele ederken bir yandan da pandeminin fırsatları oldu. Burada önemli olan Kocaeli’nin bu liderliğini sürdürmesi. Düşük ve ortak teknolojinin başka bölgelere kaydığını görüyoruz. Yüksek teknolojiye yönelmeliyiz. Global üretim de Kocaeli’ye kaydı. Uluslararası bir cep telefonu firması üretimini Kocaeli’ye kaydırdı” dedi.

“PANDEMİ SANAYİ İÇİN FIRSATA DÖNDÜ”

Vali Yavuz konuşmasının devamında, “Bu gidişle ihracat rakamlarında tekrar zirve yapacağımızı anlıyoruz. Büyüyeceksek ihracata dayalı büyüyeceksiniz. Pandeminin Türk Sanayisi açısından bir fırsata dönüştüğünün söyleyebiliriz. Sanayicilerimize destek veren hükümetimize de teşekkür etmek istiyorum. Pandemi döneminde işsizliğin azaldığını daha önce de ifade etmiştim. Kocaeli’nin dinamik bir şehri olduğunu gösteriyor. Başka şehirlerde durum farklı olabiliyor. Dünyayı takip etmeyen ülkelerin bağımsız olması mümkün değil” şeklinde konuştu.