CHP Milletvekili Tarhan’ın içinde olduğu otomobil kaza yaptı: 1 yaralı

Kaza, Derince Çınarlı Mahallesi Tekiner Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın da içinde olduğu sürücüsü öğrenilemeyen 34 DTZ 275 plakalı Audi marka otomobil ile Çetin A. yönetimindeki 41 PU 329 plakalı otomobil, Tekiner Sokak ile Erdal Sokak kesişiminde çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü Çetin A. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Milletvekili Tahsin Tarhan ve ismi öğrenilemeyen sürücü ise kazada herhangi bir yaralanma yaşamadı. Kaza sonrası Renault marka otomobil hurdaya dönerken, milletvekilinin aracında ise hafif hasar oluştu.
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından otomobil içerisinde sıkışan Çetin A. kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Çetin A. hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.