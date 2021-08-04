Yasak olmasına rağmen ormanda ateş yaktılar!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekipleri, il genelinde kırsal kesimlerde gerçekleştirdiği çalışmalar esnasında, ormanlık alanlarda piknik yapan ve ateş yakan vatandaşlara uyarılarda bulunarak, olası yangınların önüne geçiyor.
ÇALIŞMA ESNASINDA EKİPLER FARKETTİ
Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan “A Takımı” ekipleri, Kandıra ilçesi Seyrek - Sarısu yolu üzerinde çalışma yaptıkları esnada, ormanlık alanda bir ailenin ateş yakıp, piknik yaptığını fark etti.
ORMANLIK ALANLARDA ATEŞ YAKILMAMASI UYARISI
Bunun üzerine piknik yapılan alana giden ekipler, Türkiye'de son günlerde yaşanan orman yangınları nedeniyle Kocaeli genelinde piknik ve ormanlık alanlarda ateş yakılmasının yasak olduğu uyarısında bulundu. Ekipler, piknikçilere, orman yangınlarının yaşanmaması için dikkatli olmalarını ve çevreyi temiz tutmalarını istedi.
VATANDAŞLAR DA TEŞEKKÜR ETTİ
Piknik yapan vatandaşlar, Büyükşehir ekiplerine uyarılarından dolayı teşekkür ederek, ormanlık alandan ayrıldı. Ekipler daha sonra mangal için yakılan ateşi söndürdü, çevrede yangına neden olabilecek çöpleri topladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Kartepe Li - Yahu insan olan laftan anlar seka kampta jandarma dolaştı gitti görevliler muhabbet o biçim akşam ezanı ndan sonra tel boyuna gidip semaver yakanlar ozelmi yazık görevini yapmayan lar çok yoruluyorlar...
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.