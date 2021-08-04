04 Ağu 2021 - 11:24- Gündem G: 04 Ağu 2021 - 11:29

Yasak olmasına rağmen ormanda ateş yaktılar!

Kandıra'da olası yangınların önüne geçmek amacıyla ormanlık alanda piknik yapan vatandaşlara uyarılarda bulundu, mangal için yakılan ateşi söndürdü
Yasak olmasına rağmen ormanda ateş yaktılar! mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekipleri, il genelinde kırsal kesimlerde gerçekleştirdiği çalışmalar esnasında, ormanlık alanlarda piknik yapan ve ateş yakan vatandaşlara uyarılarda bulunarak, olası yangınların önüne geçiyor.

ÇALIŞMA ESNASINDA EKİPLER FARKETTİ

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan “A Takımı” ekipleri, Kandıra ilçesi Seyrek - Sarısu yolu üzerinde çalışma yaptıkları esnada, ormanlık alanda bir ailenin ateş yakıp, piknik yaptığını fark etti.

ORMANLIK ALANLARDA ATEŞ YAKILMAMASI UYARISI

Bunun üzerine piknik yapılan alana giden ekipler, Türkiye'de son günlerde yaşanan orman yangınları nedeniyle Kocaeli genelinde piknik ve ormanlık alanlarda ateş yakılmasının yasak olduğu uyarısında bulundu. Ekipler, piknikçilere, orman yangınlarının yaşanmaması için dikkatli olmalarını ve çevreyi temiz tutmalarını istedi.

VATANDAŞLAR DA TEŞEKKÜR ETTİ

Piknik yapan vatandaşlar, Büyükşehir ekiplerine uyarılarından dolayı teşekkür ederek, ormanlık alandan ayrıldı. Ekipler daha sonra mangal için yakılan ateşi söndürdü, çevrede yangına neden olabilecek çöpleri topladı.

# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

04 Ağu 2021 - 11:24 - Gündem

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Yorumlar

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Kartepe Li - Yahu insan olan laftan anlar seka kampta jandarma dolaştı gitti görevliler muhabbet o biçim akşam ezanı ndan sonra tel boyuna gidip semaver yakanlar ozelmi yazık görevini yapmayan lar çok yoruluyorlar...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Ağustos 11:43

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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