Yangından etkilenen hayvanları Büyükşehir tedavi edecek

Türkiye’de meydana gelen yangınların ardından harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bölgeye itfaiye ekipleri göndermişti. Büyükşehir Belediyesi bu kez de bölgede yangından zarar gören hayvanlar için mobil klinik araç ve personel gönderdi.
MOBİL KLİNİK ARAÇ YOLA ÇIKTI
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tatil bölgelerinde meydana gelen yangının ardından harekete geçmişti. İlk olarak bölgeye yangınla mücadele için 2 itfaiye aracı ve 8 personel ardından yine iki ekip de takviye olarak bölgeye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kez de yangından etkilenen hayvanlar için harekete geçti. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı 1 mobil klinik araç, 2 veteriner, 1 tekniker ve 2 personelden oluşan ekibi Manavgat’a gönderdi.
TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
Kısa sürede bölgede faaliyetlerine başlayacak olan ekip, yangından etkilenen sokak ve yaban hayvanlarının rehabilitasyon ve tedavilerini gerçekleştirecek. Mobil klinik araçta gerekli olan ilk tıbbi müdahale malzemeleri yer alıyor. Ekip yanlarında sokak hayvanları ve yaban hayvanları için de yem ve mama götürüyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.