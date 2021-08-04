Vali Yavuz: 3 gün mangal yapmasanız ne olacak?

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Sanayi Odasında dış ticaret rakamlarının değerlendirildiği toplantıda ülke ve kent gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ülkenin dört bir yanında devam eden Orman Yangınları ile ilgili konuşan Vali Yavuz, “Diğer taraftan çok üzgünüz. Maalesef akciğerlerimiz yanıyor. Özellikle küresel ısınmanın etkisi ile ciddi bir hassasiyet söz konusu. Nem oranının yükseldiği günler bizim için çok riskli günler. Kocaeli’de ormanların şehre oranı yüzde 42 civarında. Bu ormanların bizden sonraki kuşaklara aktarılması açısından göreve geldiğimiz günden beri bir hassasiyet çalışması yaptık. Göreve başladığımda bölgedeki ormanların türlerini, hangi bölgede yangın riski vardır, yangın çıkarsa nasıl müdahale edilir. Bu tür konularda çalışma yapmıştık” ifadelerini kullandı.

“FELAKETLE KARŞI KARŞIYA KALACAKTIK”

Orman alanlarına 4 kilometre yakın mesafede ateş yakmanın yasak olduğunu hatırlatan Vali Yavuz, “Orman yangınları artmaya başladı. Biz ormanlık alanlara girmeyi ve ateş yakılmasını yasakladık. Amaç farkındalık yaratmak. Şu anda ekiplerimiz sahada. Dronlarla alanlar kontrol ediliyor. Dün gece alkol alan bir şahıs orman içinde bir barakayı yaktı. O bölgede gezen devriyemiz olmasaydı bir felaketle karşı karşıya kalacaktık. Toplumsal hassasiyet bekliyoruz” dedi.

“3 GÜN MANGAL YAPMASAN NE OLUR”

Vali Yavuz açıklamasının devamında, “Sorunların ve acıların üzerinde tepinen bir toplum olmaya başladık. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Toplumu bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Camilerin tamamından bildirimde bulunuyoruz. Önümüzdeki Cuma günü kritik, hava sıcaklıkları yüksek. Bana diyorlar ‘ben nerede mangal yapacağım’ 3 gün mangal yapmasan ne olacak. İnsanlar yanıyor bir tarafta. Orman ve insan konusu varsa bireysel özgürlüklerden söz edilemez. Güvenlik ekiplerine talimatım nettir. Yangın söndürmek kolay bir şey değildir. Elinizde her şey olsa da yangını söndüremeyebilirsiniz.

“ANLAM VEREMEDİĞİMİZ ŞEYLER OLUYOR”

Vali Yavuz, “Bu hafta içinde çok hassas bir şekilde devam edeceğiz. Akşam saatlerini de çok dikkate alıyoruz. Ormanlar için yolların kapatılması, başka önemler alınması gibi her şeyi çalıştık. Saatler süren toplantılar yapıyoruz. Tüm önerileri dinliyoruz. Bazen anlam veremediğimiz şeyler oluyor. Tarla temizliği yapmak için ot yakmayı anlamıyorum. Bu bir eğitimsizliktir. Her şeyi eğitimsizliğe de bağlamamız gerekiyor. Aslında bu duyarsızlığı gerçekten anlamıyorum” ifadelerini kullanarak açıklamasını sonlandırdı.