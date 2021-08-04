04 Ağu 2021 - 15:56- Gündem G: 04 Ağu 2021 - 15:57

İzmit Belediyesinin yardım tırları yarın gece yola çıkıyor

İzmit Belediyesinin, Manavgat’ta yaşanan orman yangınında mağdur olan vatandaşlar için başlattığı yardım seferberliğine katılan İzmitlilerden Gıda Bankası’nda toplanan ihtiyaç malzemeleri yarın yola çıkıyor
İzmit Belediyesinin yardım tırları yarın gece yola çıkıyor mask

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir haftadır yangınla büyük bir mücadele veren vatandaşların feryatlarına İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet sessiz kalmadı. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yardım seferberliği başlatılarak tüm İzmitlilere çağrı yapıldı. Manavgat’tan gelen ihtiyaç listesine göre Gıda Bankası’nda toplanan yardımlar 5 Ağustos Perşembe günü (yarın) saat 23.00’de yola çıkacak.

HÜRRİYET’TEN VATANDAŞLARA TEŞEKKÜR

Nerede bir felaket yaşansa kardeşlerini yalnız bırakmayan İzmitliler, dayanışma örneğini yeniden sergiledi. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, dayanışma çağrısına duyarsız kalmayan, elindeki imkânlara göre katkı sağlayarak Manavgat’taki kardeşlerini yalnız bırakmayan İzmitlilere teşekkür etti.
# Fatma Kaplan Hürriyet, yardım

04 Ağu 2021 - 15:56 - Gündem

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