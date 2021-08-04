04 Ağu 2021 - 16:25- Gündem G: 04 Ağu 2021 - 16:30

Yeni komuta kademesi belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi. İki saat süren toplantı sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni komuta kademesi belli oldu.
Yeni komuta kademesi belli oldu mask

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki basına kapalı toplantıda; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz hazır bulundu.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz‘ün görev süreleri 1 yıl uzatıldı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edildiğinden yerine 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Arsever getirildi.

MUSA ARSEVER KİMDİR?

2003’te tuğgeneral, 2007’de tümgeneral, 2012’de korgeneral oldu. 2016’da 2. Kolordu Komutanı’yken, FETÖ’nün darbe girişimi sonrası toplanan ilk Yüksek Askeri Şura’da (YAŞ) orgeneralliğe terfi ettirilip, 1. Ordu Komutanlığı’na atandı.
# eğitim, AKP, cumhurbaşkanı

04 Ağu 2021 - 16:25 - Gündem

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