Derince Belediyesi’nden afet bölgesine yardım eli

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün yönettiği mecliste açılış ve yoklamanın ardından bir önceki meclis kararları görüşüldü.Daha sonra sırasıyla Çeşitli İşler Komisyonu’ndan gelen iki komisyon raporu ile Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden gelen yazılar görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Derince Belediye Meclisi’nin bir sonraki toplantısının ise 7Eylül Salı günü yapılacağı belirtildi.
2 TIR DOLUSU ÇENESUYU
Meclis’te Manavgat başta olmak üzere yangın bölgesinde yapılan çalışmalara da değinen Başkan Aygün, “Yangınla canla, başla mücadele eden itfaiye ve diğer kahraman personellerimiz ile ihtiyacı olan vatandaşlarımız için Derince Belediyesi olarak 2 tır dolusu Çenesuyu’nu Kızılay ile birlikte yangın bölgesi olan Antalya Manavgat’a sevk ettik.Ayrıca bölgede çıkan yangınlar için 4.000 fidan bağışında bulunduk.Kızılay Derince Şubesi ile birlikte başlattığımız yardım kampanyamız ise ilçemizde üç ayrı noktada devam ediyor” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.