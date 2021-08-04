04 Ağu 2021 - 16:35- Gündem G: 04 Ağu 2021 - 16:36

Derince Belediyesi’nden afet bölgesine yardım eli

Derince Belediye Meclisi’nin ağustos ayı olağan toplantısında üç gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.
Derince Belediyesi’nden afet bölgesine yardım eli mask

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün yönettiği mecliste açılış ve yoklamanın ardından bir önceki meclis kararları görüşüldü.Daha sonra sırasıyla Çeşitli İşler Komisyonu’ndan gelen iki komisyon raporu ile Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden gelen yazılar görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Derince Belediye Meclisi’nin bir sonraki toplantısının ise 7Eylül Salı günü yapılacağı belirtildi.

2 TIR DOLUSU ÇENESUYU

Meclis’te Manavgat başta olmak üzere yangın bölgesinde yapılan çalışmalara da değinen Başkan Aygün, “Yangınla canla, başla mücadele eden itfaiye ve diğer kahraman personellerimiz ile ihtiyacı olan vatandaşlarımız için Derince Belediyesi olarak 2 tır dolusu Çenesuyu’nu Kızılay ile birlikte yangın bölgesi olan Antalya Manavgat’a sevk ettik.Ayrıca bölgede çıkan yangınlar için 4.000 fidan bağışında bulunduk.Kızılay Derince Şubesi ile birlikte başlattığımız yardım kampanyamız ise ilçemizde üç ayrı noktada devam ediyor” dedi.
# Yangın, itfaiye, yardım

04 Ağu 2021 - 16:35 - Gündem

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