SGK'dan borçları yapılandırma çağrısı

Milyonlarca vatandaşı ve işvereni ilgilendiren 7326 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasında son başvuru tarihi 31 Ağustos. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı İsmail Yılmaz, prim, vergi borçları, matrah ve vergi artırımı, pişmanlıkla beyan, MTV, öğrenim ve katkı kredileri, trafik para cezaları konusunda kaçırılmaması gereken fırsatlara dikkat çekti.

“BU FIRSATTAN YARARLANSINLAR”

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı İsmail Yılmaz, "Borcu olan vatandaşlar bu fırsattan yararlanmalı. Milyonlarca vatandaşın elini rahatlatacak imkân ve ödeme kolaylıkları başta olmak üzere yapılandırma fırsatları sunuluyor. Yapılandırılan borçların tamamının 30 Eylül'e kadar ödenmesi durumunda borca katsayı uygulanmayacak” dedi.

“SİGORTALI SAYISI ARTTI”

Devamında Yılmaz, “Borçlarını tecil ettiren, taksit ödemesi sürenler de yapılandırmadan yararlanabilecek. Koronavirüs salgını nedeniyle işten çıkarma yasağının sona ermesiyle işten çıkan sayısında artış yaşanacağı söyleniyordu, fakat geçtiğimiz yıllara göre bu dönemde sigortalı sayısı arttı" ifadelerini kullandı.