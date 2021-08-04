04 Ağu 2021 - 16:35- Gündem G: 04 Ağu 2021 - 16:37

SGK'dan borçları yapılandırma çağrısı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı İsmail Yılmaz, son başvuru tarihi 31 Ağustos olan 7326 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile ilgili bilgi vererek vatandaşların bu fırsatı kaçırmaması gerektiğine dikkat çekti
SGK'dan borçları yapılandırma çağrısı mask

Milyonlarca vatandaşı ve işvereni ilgilendiren 7326 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasında son başvuru tarihi 31 Ağustos. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı İsmail Yılmaz, prim, vergi borçları, matrah ve vergi artırımı, pişmanlıkla beyan, MTV, öğrenim ve katkı kredileri, trafik para cezaları konusunda kaçırılmaması gereken fırsatlara dikkat çekti.

“BU FIRSATTAN YARARLANSINLAR”

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı İsmail Yılmaz, "Borcu olan vatandaşlar bu fırsattan yararlanmalı. Milyonlarca vatandaşın elini rahatlatacak imkân ve ödeme kolaylıkları başta olmak üzere yapılandırma fırsatları sunuluyor. Yapılandırılan borçların tamamının 30 Eylül'e kadar ödenmesi durumunda borca katsayı uygulanmayacak” dedi.

“SİGORTALI SAYISI ARTTI”

Devamında Yılmaz, “Borçlarını tecil ettiren, taksit ödemesi sürenler de yapılandırmadan yararlanabilecek. Koronavirüs salgını nedeniyle işten çıkarma yasağının sona ermesiyle işten çıkan sayısında artış yaşanacağı söyleniyordu, fakat geçtiğimiz yıllara göre bu dönemde sigortalı sayısı arttı" ifadelerini kullandı.
# koronavirüs

04 Ağu 2021 - 16:35 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.014.631 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan Kıbrıs Şehidi Cengiz Topel’e ziyaret mask
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan Kıbrıs Şehidi Cengiz Topel’e ziyaret
Vali Yavuz’dan ormanlarımız için önlem toplantısı mask
Vali Yavuz’dan ormanlarımız için önlem toplantısı
Derince Belediyesi’nden afet bölgesine yardım eli mask
Derince Belediyesi’nden afet bölgesine yardım eli
SGK'dan borçları yapılandırma çağrısı mask
SGK'dan borçları yapılandırma çağrısı
Yeni komuta kademesi belli oldu mask
Yeni komuta kademesi belli oldu
İzmit Belediyesinin yardım tırları yarın gece yola çıkıyor mask
İzmit Belediyesinin yardım tırları yarın gece yola çıkıyor
Anket Yaz tatilinizi nerede geçirmeyi tercih edersiniz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL