Ellibeş: “Yüreğimiz yangın bölgesindeki kardeşlerimizle birlikte atıyor”

Türkiye, 28 Temmuz’da başlayan orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürüyor. Toplam 174 yangından 160’ı kontrol altına alınmış durumda. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, bölgedeki her türlü çalışmaya yardım ve destek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, ilçe belediyelerinin üzerine düşeni yaptığını açıkladı.

TALEPLER KARŞILANIYOR

Türkiye 28 Temmuz’da aynı anda birden fazla noktada başlayan yangınlarla mücadelesini sürdürüyor. Toplam 34 ilde meydana gelen yangınlarda meydana gelen hasar ve yaraları sarmak için bütün ülke adeta seferber olurken, Kocaeli de üzerine düşen görevi eksiksiz yerine getiriyor. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, ilçe belediyeleriyle birlikte ilgili Bakanlıklarla koordinasyon halinde bölgeye her türlü yardım malzemesi sevkiyatının sürdüğünü, bunun yanında itfaiye, arazöz, su tankeri gibi araçların da gönderildiğini belirterek şöyle dedi:

YÜREĞİMİZ YANGIN BÖLGESİNDE

“Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz orman yangınları başladığı andan itibaren itfaiye araçları, su tankerleri ve personeliyle söndürme çalışmalarına destek verirken, dün gece sokak ve yaban hayvanlarının tedavisi için bir klinik aracı, 2’si veteriner 5 personeli daha bölgeye gönderdi. Gebze, Gölcük, Başiskele, Körfez, Derince, Kartepe, Darıca, Dilovası, Çayırova, Karamürsel ve Kandıra ilçe belediyelerimiz de ilk andan itibaren çeşitli yardımlarla bölgedeki yaraların sarılmasına katkı veriyor. Bu doğrultuda 0,5 lt’lik 91 bin 165 adet, 5 lt’lik 9 bin 528 adet, 19 lt’lik 500 adet temiz içme suyu tırlarla bölgeye sevk edildi. Yine 5 tır dolusu gıda, giyim, çocuk bezi, hijyen, ilk yardım malzemesi, tuvalet kağıdı ve hayvan yemi talep edilen yerlere ivedilikle ulaştırıldı. Soğutma çalışmaları için 5 su tankeri ve onlarca personel bölgede görev yapıyor. Kocaeli, her birim ve kurumuyla bölgedeki vatandaşlarımızın yarasını sarmak için Devletimizle işbirliği içinde üzerine düşeni yapmaya bundan sonra da devam edecektir.”

YARDIMLAR DEVAM EDECEK

“Belediyelerimiz aynı zamanda Kocaeli Valiliğimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızın yardım çalışmalarına da katkı sunmaktadır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve ilgili bütün Bakanlarımızın öncülüğünde bölgede insan üstü bir mücadeleyle yangınların söndürülmesi için uğraş veriliyor. Görüntüler içimizi yakıyor. Ancak bir ve beraber olarak bu zor günleri de atlatacağımıza inancımız tamdır. Yangında hyatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Hayatlarını hiçe sayarak yangınla mücadelede görev alan ormanın kahramanlarına kolaylıklar diliyorum. Yüreğimiz her gün bölgedeki vatandaşlarımızla birlikte atıyor. Bu yaralar tamamen sarılana kadar yanlarında olmaya devam edeceğiz”.