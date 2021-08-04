Çevre ve Orman eski Bakanı Osman Pepe: Yangınlar Türkiye’ye açılmış ekonomik bir savaştır

Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde devam ederken, yapılan son açıklamaya göre Antalya'da 2, Muğla'da 6, Isparta'da bir yangın sürüyor. 28 Temmuz'dan bu yana süren yangınlarda toplam 8 kişi yaşamını yitirdi. İktidar kanadı yangınların bir terör saldırı olduğunu ifade ederken muhalefet ise yangın söndürme çalışmalarında iktidarın yetersiz olduğunu vurguluyor.

“BİZİM DÖNEMİMİZDE OLMADI”

Devam eden yangınlar ile ilgili gazetemize konuşan AKP Kocaeli eski Milletvekili, Çevre ve Orman eski Bakanı Osman Pepe, kendi döneminde helikopter ve uçakların olduğunu ifade ederek bu kadar büyük çaplı bir yangın olmadığını söyledi.

“TÜM KURUMLAR SEFERBERLİK HALİNDE”

Pepe, “Bu yangınlar Türkiye’ye karşı açılmış ekonomik bir savaştır. Basit bir orman yangını olarak değerlendirmemek lazım. Türkiye’ye karşı ekonomik bir saldırı. Türkiye’nin çok sevenleri var. Yaşadığımız tablo karşısında birlikte mücadele ediyoruz. Muhalefet sadece eleştiriyor. Bütün kurumlar, herkes orada seferberlik halinde, bunu görmek lazım” dedi.

“ÇOCUKCA DAVRANIŞLAR NEDENİ İLE”

“Yangınların büyük bir kısmının kasten çıkarıldığını düşünüyorum” diyen Pepe, “Oradaki insanların vurdumduymazlığı, çocukça davranışları nedeni ile de yangınlar çıkıyor. Yangında insanların yerleşiklerin de hataları da var. Türkiye’deki yangınların sebebi yüzde 90 insan kaynaklı oluyor. Bu netice ortaya çıktı. Bu yangınların çok önemli bir kısmının tesadüfen çıkmış yangınlar olmadığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.