Vali Yavuz’dan ormanlarımız için önlem toplantısı

Orman yangınlarının önlenmesine yönelik yapılması gereken ortak çalışmalar, alınacak tedbirler, yangın esnasında yapılacak mücadele çalışmaları, yürütülmesi gereken faaliyetlerle birlikte araç ve ekipman kapasitesinin görüşüldüğü “Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele İstişare Toplantısı” Vali Seddar Yavuz’un başkanlığında gerçekleştirildi.

KENT YÖNETİCİLERİ TOPLANTIDA

Karamürsel Alp Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya; Vali Yardımcıları Dursun Balaban ve Ali Ada, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Alb. Ümit İlbayı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkan V. Ömer İslamoğlu, İl AFAD Müdürü Mehmet Emin Koçan, İzmit Orman İşletme Müdürü Mustafa İşçioğlu, Gölcük Orman İşletme Müdürü Oğuzhan Sarımehmet, Gebze Orman İşletme Müdürü Kenan Şahin ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü İlker Özoğlu katıldı.

YASAĞA DEVAM KARARI

Havaların ısınması ve nem oranlarının düşmesiyle birlikte yangın riskinin arttığı bugünlerde, yangınların çıkmasında en önemli etken olan insan kaynaklı sebepleri ortadan kaldırmak üzere ormanlara girişler, ateş yakılması ve sebebiyet verecek diğer eylemler yasaklanmıştı. Alınan bu karar doğrultusunda Belediyeler, Güvenlik Güçleri ve diğer ilgili kurum kuruluşlarla birlikte, ormanlara girilmesini engelleyici tedbirlerin uygulanmasına devam edilmesi kararlaştırıldı.

EN İNCE NOKTASINA KADAR

Toplantıda ayrıca olası orman yangınlarına karşı verilecek mücadeleyi daha etkin hale getirmek üzere yürütülecek faaliyetler ile hava araçları dahil diğer araç ve ekipmanlar konusu en ince noktasına kadar değerlendirilerek uygulanacak planlar üzerinde istişarelerde bulunuldu. İzmit Orman İşletme Müdürü Mustafa İşçioğlu’nun yapılan faaliyetler, orman yangınlarına ait istatistiki veriler ile orman yangınlarıyla mücadele organizasyonu hakkında bilgi verdiği toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerini paylaşması, istişarelerin yapılması ve koordinasyon gerektiren konuların değerlendirilmesi ile sona erdi.