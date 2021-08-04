04 Ağu 2021 - 20:13- Gündem G: 04 Ağu 2021 - 20:18

İki doz aşı olmayanlar alınmayacak

Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu, iki doz aşısını yaptırmayan müşterilerini yarından itibaren iş yerlerine almayacaklarını açıkladı.
İki doz aşı olmayanlar alınmayacak mask

Aşı randevusuna ve aşılamaya gidilmemesi kahveci esnafını harekete geçirdi. Sosyal buluşma noktalarından biri olan kahvehane, kıraathane ve kafeler için federasyon yaptırım kararı aldı.

En fazla mağduriyet yaşayan kesimin kahvehane, kıraathane işletmesi yapan esnaf olduğunu aktaran Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, kahvehanelerin corona virüsüyle ile mücadele kapsamında 130 bin esnafın 16 Mart 2020 tarihinde iş yerini kapattığını, aralıklarla açılm da olsa 16 ay oyun yasağı ile maddi ve manevi zor günler yaşandığını söyledi.

UYGULAMA YARIN BAŞLIYOR

1 Temmuz tarihinde kontrollü normalleşmeye geçilmesine rağmen havaların ısınmasıyla rehavet yaşandığını belirten Ağaoğlu, şunları söyledi:

Bazı vatandaşlarımızın aşı olmamaları ayrıca corona virüsüne kıyasla daha hızlı yayılan mutant virüs sebebiyle de vaka sayılarında büyük bir artış olduğu ve vefat sayılarının arttığı gözleniyor.

Çok büyük ümitlerle başladığımız normalleşme sürecinin salgının artması sebebiyle tekrar sona ermesi ve kısıtlamalar yaşanmasının hem ülkemiz ekonomisine hem de esnafımıza çok derin yaralar açacağı aşikardır.

Kısıtlamalar sebebiyle zor günler geçiren kahvehane ve kıraathane işletmecisi esnaflarımızın tekrar kapanmayı kaldıracak gücü kalmamıştır. Bu sebeple Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu ve federasyona bağlı meslek odaları olarak aldığımız karar doğrultusunda yarından itibaren ülke genelindeki tüm kahvehane, kıraathane ve kafelerimize en az 2 doz aşı olmayan vatandaşlarımızı kabul edemeyeceğimizi tüm kamuoyuna duyuruyor, salgın ve hastalıkların sona ereceği güzel günler diliyoruz.

# aşı

04 Ağu 2021 - 20:13 - Gündem

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