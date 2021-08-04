Bakan Koca: Sınırın çok üzerinde

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 4 Ağustos Çarşamba gününün verilerine göre, 262 bin 48 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 27 BİNE YAKLAŞTI

Bugün, 26 bin 822 yeni vaka tespit edilirken, 122 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte, 6 bin 96 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA: SINIRIN ÇOK ÜZERİNDE

Güncel verilerle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayıları sınır kabul ettiğimiz 20 bin sınırının çok üzerinde. Vaka sayılarını bu sınırın altına indirmek elimizde. Aşınızı olun, kalabalıklardan uzak durun” ifadelerini kullandı.