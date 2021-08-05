05 Ağu 2021 - 09:47- Gündem G: 05 Ağu 2021 - 09:52

Türkiye’den Somali’ye 30 milyon dolarlık hibe

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan "Milletlerarası Andlaşma" ile Somali'ye 30 milyon dolar hibe verilecek. Alınan kararda yardımın aylık 2.5 milyon dolar olacağı aktarılırken, Somali'nin verilecek hibeyi bütçe finansmanı ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi için kullanacağı ifade edildi.
Türkiye’den Somali’ye 30 milyon dolarlık hibe mask

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Somali'ye aylık 2,5 milyon dolar olmak üzere ve 30 milyon doları aşmayacak şekilde hibe verileceği belirtildi.

MALİ VE İLERLEME RAPORU SUNMALARI İSTENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile alınan kararda, Somali'nin 'hibeyi bütçe finansmanı ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi' için kullanacağı ifadeleri yer aldı. Somali'nin hibe için mali ve ilerleme raporu sunması istendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin "Donör", Somali Federal Cumhuriyeti'nin "Alıcı" olarak anıldığı anlaşmada şu ifadelere yer verildi:

1. Donör, iç hukuku ve yıllık bütçe ödenekleri çerçevesinde, alıcıya aylık 2.500.000 ABD doları olmak üzere 30.000.000 ABD dolarını aşmayacak şekilde hibe nitelikli bir finansal katkı sağlayacaktır.

2. Alıcı hibeyi bütçe finansmanı ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amaçları için kullanacaktır.

3. Hibe, alıcının mali kuralları, idari düzenlemeleri ve uygulamalarına uygun olarak denetlenecektir.

TOPLAMDA 84 MİLYON DOLAR HİBE VERİLMİŞTİ

Resmi Gazete'de yayımlanan 05 Kasım 2020 Tarihli ve 31295 Sayılı duyuruya göre Türkiye, IMF bünyesindeki Ağır Borçlu Fakir Ülkeler inisiyatifinin Somali'nin borcunun hafifletilmesi amacıyla başlattığı girişime, 3 milyon 487 bin dolara karşılık gelen 2 milyon 372 bin SDR'lik (özel çekme hakkı) hibe desteği verme kararı almıştı.

Somali'ye daha önce de, 31 Mayıs 2016'da 2016/8856 sayılı kararla 24 milyon dolar, 29 Eylül 2017'de 2017/10812 sayılı kararla 30 milyon dolar, 3 Ağustos 2019'da 1400 sayılı kararla 30 milyon dolar olmak üzere toplam 84 milyon dolar hibe verilmişti.

# cumhurbaşkanı

05 Ağu 2021 - 09:47 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(13)
18

Zelenko - Devam reis büyük devlet lider ülke olmanın adımlarını tek tek atıyorsun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Ağustos 13:42
09

kemal kayar - Emeklisine , memuruna zam yaparken eli titreyenler elin Somalisine para yağdırıyor. 4 milyon dolar para vermedikleri için uçaklarımız hangarda çürümeye terk ediliyor sonunda ormanlarımız yanıp kül oluyor ama Somaliye 30 milyon dolar gönderiyoruz.

Söylenecek tek bir şey var; hakkımı sizlere helal etmiyorum. Yatacak yeriniz olmasın.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Ağustos 12:59
08

Mustang - Gider ayak dagıtın türkiyenin parasini peşkeş çekin piknige gitmeye 13 tane ucagin var 1 adet bile yangin söndürme ucagin yok eyt gelince para yok ne oldugu bilinmeyen bize bir hayri olmayacak ülkelere para var

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Ağustos 12:46
06

Mektepli. - Tabi ver 30 milyon nedir .en az 300 milyar dolar verilmeli onlar önemli.kendi çalışanına ne veriyorsun şu yapılan elektrik zammını nasıl geçirdin memurlara. Emeklilere hatta IMF den borç para al ver Somali halkı önemli

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 05 Ağustos 12:11
11

Zelenko - @Mektepli. 06 nolu yoruma cevabı: Tıraş yapma lan

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Ağustos 13:32
05

Gül - Siz insan degilsiniz.Allah korkunuz yok.Ulan senin ülken yanıyor.Ucak almaya para yok,eskileri tamir ettirmeye para yok.Elin afganlısı ,suriyelisi gelsin hayat sursun burada,elin somalisi kalkinsin diye para ver.Bunlarin hepsi aptal insanları koruyup oy toplamak için değil mi.siz seçimde göt korkunuz olmasa bunları yapmazsiniz.Söylenecek çok sey var daha da sandıkta söyleyeceğiz sana.Termik santralde yandı.Oradan çıkacak gazlar sizleri gelsin zehirlesin inşaallah.

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 05 Ağustos 11:58
12

Zelenko - @Gül 05 nolu yoruma cevabı: Daha durun bakalım daha ne yardımlar yapacağız kudurun kudurduğunuz yerde sizin gibi asalaklara yağmurlu havada su yok Beter olun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Ağustos 13:35
13

Zelenko - @Ayhan Akar 03 nolu yoruma cevabı: Atla gider ayhan'ın ağzına sıçma ya

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Ağustos 13:35
02

Babacan - Asgari üçretten vergi al İğneden ipliğe vergi koy benim vatandaşım aç gezerken sen hava olsun diye yardım yap bu hak mı?

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 05 Ağustos 11:18
14

Zelenko - @Babacan 02 nolu yoruma cevabı: Aç olmadığı halde açım diyen varsa Allah onları aç bıraksın

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Ağustos 13:36
01

Şaşkın - kimin parasını kime veriyorsun, git kendi maaşından ver git oğlunun gemisini satıp ver.

Yanıtla . 7Beğen . 1Beğenme 05 Ağustos 10:41
19

Şaşkın - @Şaşkın 01 nolu yoruma cevabı: sen kaç paraya yapıyon bu yorumu söylede vereyim paranı, satılmış.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Ağustos 14:19
17

Zelenko - @Şaşkın 01 nolu yoruma cevabı: Ne Zeka be o koca kafada o minicik zekayı nasıl tutuyorsun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Ağustos 13:40
16

Zelenko - @Şaşkın 01 nolu yoruma cevabı: Boş ver kardeş onlar şeklen insan

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Ağustos 13:38
15

Zelenko - @Şaşkın 01 nolu yoruma cevabı: Benim paramı veriyor sana ne

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Ağustos 13:37
10

kemal kayar - @Şaşkın 01 nolu yoruma cevabı: BİRAZ HARAM VE HELALİ BİLSENİZ İNSANLARIN HAKKINA BU KADAR GİRMEZDİNİZ SİZDE MİLLET SEVGİSİ VATAN SEVGİSİ HİÇ Mİ YOK NASIL İNSANLARSINIZ SİZ YEDİĞİNİZ HER LOKMA HARAM

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Ağustos 13:01
07

Insanlığın Ölmüş Senin - @Şaşkın 01 nolu yoruma cevabı: zaten şaşırmışın sadece senin paranı vermiyor kaç para verdiysen yazda göndereyim orada bir damla suyu bir lokma ekmeği görmeden ölen yüz binlerce çoğu çocuk insan var insan sende biraz insan olmanın yollarını ara

Yanıtla . 1Beğen . 3Beğenme 05 Ağustos 12:14
04

Çarşı - @Şaşkın 01 nolu yoruma cevabı: Gemi değil gemicik. Abartmayın lütfen. Somalide o verilen parayla bayraktardan iha siha alır.

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 05 Ağustos 11:24
Diğer 11 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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