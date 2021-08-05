Türkiye’den Somali’ye 30 milyon dolarlık hibe

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Somali'ye aylık 2,5 milyon dolar olmak üzere ve 30 milyon doları aşmayacak şekilde hibe verileceği belirtildi.
MALİ VE İLERLEME RAPORU SUNMALARI İSTENDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile alınan kararda, Somali'nin 'hibeyi bütçe finansmanı ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi' için kullanacağı ifadeleri yer aldı. Somali'nin hibe için mali ve ilerleme raporu sunması istendi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin "Donör", Somali Federal Cumhuriyeti'nin "Alıcı" olarak anıldığı anlaşmada şu ifadelere yer verildi:
1. Donör, iç hukuku ve yıllık bütçe ödenekleri çerçevesinde, alıcıya aylık 2.500.000 ABD doları olmak üzere 30.000.000 ABD dolarını aşmayacak şekilde hibe nitelikli bir finansal katkı sağlayacaktır.
2. Alıcı hibeyi bütçe finansmanı ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amaçları için kullanacaktır.
3. Hibe, alıcının mali kuralları, idari düzenlemeleri ve uygulamalarına uygun olarak denetlenecektir.
TOPLAMDA 84 MİLYON DOLAR HİBE VERİLMİŞTİ
Resmi Gazete'de yayımlanan 05 Kasım 2020 Tarihli ve 31295 Sayılı duyuruya göre Türkiye, IMF bünyesindeki Ağır Borçlu Fakir Ülkeler inisiyatifinin Somali'nin borcunun hafifletilmesi amacıyla başlattığı girişime, 3 milyon 487 bin dolara karşılık gelen 2 milyon 372 bin SDR'lik (özel çekme hakkı) hibe desteği verme kararı almıştı.
Somali'ye daha önce de, 31 Mayıs 2016'da 2016/8856 sayılı kararla 24 milyon dolar, 29 Eylül 2017'de 2017/10812 sayılı kararla 30 milyon dolar, 3 Ağustos 2019'da 1400 sayılı kararla 30 milyon dolar olmak üzere toplam 84 milyon dolar hibe verilmişti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(13 )
Zelenko - Devam reis büyük devlet lider ülke olmanın adımlarını tek tek atıyorsun
kemal kayar - Emeklisine , memuruna zam yaparken eli titreyenler elin Somalisine para yağdırıyor. 4 milyon dolar para vermedikleri için uçaklarımız hangarda çürümeye terk ediliyor sonunda ormanlarımız yanıp kül oluyor ama Somaliye 30 milyon dolar gönderiyoruz.
Söylenecek tek bir şey var; hakkımı sizlere helal etmiyorum. Yatacak yeriniz olmasın.
Mustang - Gider ayak dagıtın türkiyenin parasini peşkeş çekin piknige gitmeye 13 tane ucagin var 1 adet bile yangin söndürme ucagin yok eyt gelince para yok ne oldugu bilinmeyen bize bir hayri olmayacak ülkelere para var
Mektepli. - Tabi ver 30 milyon nedir .en az 300 milyar dolar verilmeli onlar önemli.kendi çalışanına ne veriyorsun şu yapılan elektrik zammını nasıl geçirdin memurlara. Emeklilere hatta IMF den borç para al ver Somali halkı önemli
Zelenko - Tıraş yapma lan
Gül - Siz insan degilsiniz.Allah korkunuz yok.Ulan senin ülken yanıyor.Ucak almaya para yok,eskileri tamir ettirmeye para yok.Elin afganlısı ,suriyelisi gelsin hayat sursun burada,elin somalisi kalkinsin diye para ver.Bunlarin hepsi aptal insanları koruyup oy toplamak için değil mi.siz seçimde göt korkunuz olmasa bunları yapmazsiniz.Söylenecek çok sey var daha da sandıkta söyleyeceğiz sana.Termik santralde yandı.Oradan çıkacak gazlar sizleri gelsin zehirlesin inşaallah.
Zelenko - Daha durun bakalım daha ne yardımlar yapacağız kudurun kudurduğunuz yerde sizin gibi asalaklara yağmurlu havada su yok Beter olun
Ayhan Akar - Ayranı yok içmeye.........
Zelenko - Atla gider ayhan'ın ağzına sıçma ya
Babacan - Asgari üçretten vergi al İğneden ipliğe vergi koy benim vatandaşım aç gezerken sen hava olsun diye yardım yap bu hak mı?
Zelenko - Aç olmadığı halde açım diyen varsa Allah onları aç bıraksın
Şaşkın - kimin parasını kime veriyorsun, git kendi maaşından ver git oğlunun gemisini satıp ver.
Şaşkın - sen kaç paraya yapıyon bu yorumu söylede vereyim paranı, satılmış.
Zelenko - Ne Zeka be o koca kafada o minicik zekayı nasıl tutuyorsun
Zelenko - Boş ver kardeş onlar şeklen insan
Zelenko - Benim paramı veriyor sana ne
kemal kayar - BİRAZ HARAM VE HELALİ BİLSENİZ İNSANLARIN HAKKINA BU KADAR GİRMEZDİNİZ SİZDE MİLLET SEVGİSİ VATAN SEVGİSİ HİÇ Mİ YOK NASIL İNSANLARSINIZ SİZ YEDİĞİNİZ HER LOKMA HARAM
Insanlığın Ölmüş Senin - zaten şaşırmışın sadece senin paranı vermiyor kaç para verdiysen yazda göndereyim orada bir damla suyu bir lokma ekmeği görmeden ölen yüz binlerce çoğu çocuk insan var insan sende biraz insan olmanın yollarını ara
Çarşı - Gemi değil gemicik. Abartmayın lütfen. Somalide o verilen parayla bayraktardan iha siha alır.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.