Gezici Kütüphaneyi Başiskeleli çocuklar çok sevdi

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Başiskele Sahili’nde düzenlenen yaz etkinlikleri kapsamında Gezici Kütüphane ile renk katıyor. Yaz saati uygulaması kapsamında haftanın iki günü saat 17.00 ile 23.00 arası hizmet veren Gezici Kütüphane’yi önceki akşam İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ziyaret etti. Özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği kütüphanede, minik kitap tutkunlarıyla sohbet eden İl Müdürü Fatih Taşdelen, gösterilen ilgiden memnun olduğunu kaydetti. Çocuklar ise böylesi hizmet için müdür amcalarına teşekkür etti.