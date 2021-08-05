Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Başiskele Sahili’nde düzenlenen yaz etkinlikleri kapsamında Gezici Kütüphane ile renk katıyor. Yaz saati uygulaması kapsamında haftanın iki günü saat 17.00 ile 23.00 arası hizmet veren Gezici Kütüphane’yi önceki akşam İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ziyaret etti. Özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği kütüphanede, minik kitap tutkunlarıyla sohbet eden İl Müdürü Fatih Taşdelen, gösterilen ilgiden memnun olduğunu kaydetti. Çocuklar ise böylesi hizmet için müdür amcalarına teşekkür etti.
05 Ağu 2021 - 10:48- Gündem Güncelleme: 05 Ağu 2021 - 10:49
Gezici Kütüphaneyi Başiskeleli çocuklar çok sevdi
Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Başiskele Sahili’nde hizmet veren Gezici Kütüphaneyi ziyaret ederek çocuklarla sohbet etti
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.