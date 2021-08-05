05 Ağu 2021 - 10:48- Gündem G: 05 Ağu 2021 - 10:49

Gezici Kütüphaneyi Başiskeleli çocuklar çok sevdi

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Başiskele Sahili’nde hizmet veren Gezici Kütüphaneyi ziyaret ederek çocuklarla sohbet etti
Gezici Kütüphaneyi Başiskeleli çocuklar çok sevdi mask

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Başiskele Sahili’nde düzenlenen yaz etkinlikleri kapsamında Gezici Kütüphane ile renk katıyor. Yaz saati uygulaması kapsamında haftanın iki günü saat 17.00 ile 23.00 arası hizmet veren Gezici Kütüphane’yi önceki akşam İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ziyaret etti. Özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği kütüphanede, minik kitap tutkunlarıyla sohbet eden İl Müdürü Fatih Taşdelen, gösterilen ilgiden memnun olduğunu kaydetti. Çocuklar ise böylesi hizmet için müdür amcalarına teşekkür etti. 

05 Ağu 2021 - 10:48 - Gündem

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