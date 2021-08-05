“Genel başkanımızın Kocaeli’ye verdiği önem ortadadır”

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Marmara Bölge Toplantısı bugün Başiskele’de bulunan Wellborn Otel’de gerçekleştirildi. Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke’nin katılımıyla CHP Kocaeli İl Örgütü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Kocaeli Milletvekili ve PM Üyesi Tahsin Tarhan, CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, CHP PM Üyesi Ayça Taşkent, Genel Başkan Baş Danışmanı Veli Özdemir, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, Kıbrısçık Belediye Başkanı Emin Tekmen, CHP Sakarya İl Başkanı Ecevit Keleş, CHP Düzce İl Başkanı Basri Karslıoğlu, CHP Bolu İl Başkanı Hüseyin Kazım Karsu, CHP eski İl Başkanları Nadir Birok, Necat Çakır, Mustafa Küpçü, Cihat Altunyuva, İbrahim Aydın, Selim Yıldız, il örgütü, ilçe başkanlarını ve ilçe örgütleri katılım gösterdi.

“THK’YI MUTLAKA AYAKLANDIRMALIYIZ”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan programda açılış konuşması gerçekleştiren İl Başkanı Harun Yıldızlı, “Ülkemiz cayır cayır yanıyor. Hükümet sessiz, hareketsiz. Ülkeyi yönetemiyorlar. Genel başkanımızın yangının ilk gününden beri Antalya, Muğla, Marmaris, Bodrum bütün illeri ve ilçeleri gezerek yapılması gerekenleri tek tek sıralamıştır. Dün de 11 tane büyükşehir başkanımızla birlikte cumhuriyet döneminde kurulan Türk Hava Kurumu’yla ilgili yapılması gerekenleri tek tek sıralamıştır. CHP hep eleştiriliyor. Cumhuriyet döneminde kurulmuş Türk Hava Kurumu’nu ayaklandırmak için tıkır tıkır çalışan belediye başkanlarımız üzerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını bildirmişlerdir. Genel başkanımızın iş insanlarına da çağrısı olmuştur. Bu yangınlar her sene oluyor. Onun için bizler Türk Hava Kurumu’nu mutlaka ayaklandırmalıyız. Bizler CHP olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dedi.

“GEREKLİ DÖNÜŞÜMÜ KOCAELİ ALMIYOR”

Kocaeli’nin gerekli geri dönüşümü almadığını belirten Yıldızlı, “Pandeminin başlamasıyla birlikte 1 Mart 2020’de biz görevi aldık ve pandemiyle karşılaştık. Biz, göreve gelmeden önce hedeflerimiz, hayallerimiz vardı. 6 ay öncesinden genelde ve yerelde iktidar olacağız dedik. Biz seçildik, seçildikten sonra her şey daha da farklı oldu. CHP’nin bütün örgütleri, bütün üyelerimiz sokaklarda mücadele ediyor. Nerede, kimin başı sıkıştıysa onun yanındayız. Biz göreve geldiğimizde sokakta il başkanlığı yapacağız dedik. Sokakta il başkanlığı yapmaya devam ediyoruz. Kocaeli, sanayinin başkenti, kalbi. Türkiye ekonomisine çok ciddi katkıda bulunuyor vergiden. Fakat gerekli geri dönüşümü Kocaeli alamıyor. 250’ye yakın mahalle muhtarımızı tek tek ziyaret ederek bilgi sahibi olduk. Sokakta bilgi var” ifadelerinde bulundu.

“KOCAELİ’YE VERDİĞİ ÖNEM ORTADADIR”

Yıldızlı son olarak, “Kocaeli, yarım kalmış projeler kentidir. İktidar yetkilileri de diyor ki ‘Mutlu şehir Kocaeli’. Neden böyle söylüyorum? Karamürsel’in Tepeköy göleti 2014’te başlamış 2016’da bitmiş, halen kullanılamıyor, 5 kere açılışı yapılmış. Kocaeli’de şehir hastanesi diğer yerler gibi bitmiyor. Çayırova’nın Sazlıdere sorunu bizler gündeme getirdik, bizler sayesinde çözülüyor. Artık elektrik problemleri için SEDAŞ’ı değil, bizi arıyorlar. CHP örgütleri nerede vatandaşın, esnafın, çiftçinin, emekçinin, öğrencinin derdi varsa orada olmaya devam ediyor. Bizler, tek tek esnaflarımızın elini sıkarak, hiçbir esnafımızı atlamadan esnafımızın elini sıktık, sorunlarını aktarmaya da devam ediyoruz. Batı bölgesinde de 14 vekilimizle saha çalışması yaptık. Genel başkanımızın Kocaeli’ye verdiği önem, diğer illerimize verdiği önem ortadadır. Mevcut yönetim ülkeyi yönetemiyor, artık yoruldular. Biz, hiç olmadığı kadar iktidara hazırız. Bu toplantıyı iktidar toplantısı olarak söylemekten gurur duyuyorum” ifadelerinde bulundu.