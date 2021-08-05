05 Ağu 2021 - 11:24- Gündem G: 05 Ağu 2021 - 11:28

Danıştay Başkanlığı 70 Sözleşmeli Personel Alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Danıştay Başkanlığından personel alım ilanı
Danıştay Başkanlığı 70 Sözleşmeli Personel Alacak mask

Danıştay Başkanlığı 70 Sözleşmeli Personel ve 30 Sürekli İşçi istihdam edecek. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ve Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri uyarınca 2020 KPSS (B) Grubu (KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94) puanı ve Başkanlık tarafından gerçekleştirilecek uygulama ve sözlü sınavı veya sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli personel pozisyonunda 30 (otuz) Zabıt Kâtibi, 5 (beş) Teknisyen (Bilgisayar ve İnşaat), 30 (otuz) Destek Personeli (Hizmetli, Garson, Bulaşıkçı ve Şoför), 1 (bir) Mübaşir, 4 (dört) Programcı alınacak.

Başkanlığın hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR üzerinden Başkanlık tarafından yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre 30 sürekli işçi (Temizlik ve Güvenlik Hizmetleri için) alımı yapılacak.

DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN...

05 Ağu 2021 - 11:24 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.041.763 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yenişehir hastane yolu kısa sürede pırıl pırıl oldu mask
Yenişehir hastane yolu kısa sürede pırıl pırıl oldu
Çocuk Ödül Market uluslararası alanda yankı uyandırdı mask
Çocuk Ödül Market uluslararası alanda yankı uyandırdı
Bakan Koca: Sınırın çok üzerinde mask
Bakan Koca: Sınırın çok üzerinde
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan Kıbrıs Şehidi Cengiz Topel’e ziyaret mask
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan Kıbrıs Şehidi Cengiz Topel’e ziyaret
Vali Yavuz’dan ormanlarımız için önlem toplantısı mask
Vali Yavuz’dan ormanlarımız için önlem toplantısı
Derince Belediyesi’nden afet bölgesine yardım eli mask
Derince Belediyesi’nden afet bölgesine yardım eli
Anket Yaz tatilinizi nerede geçirmeyi tercih edersiniz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL