Danıştay Başkanlığı 70 Sözleşmeli Personel Alacak

Danıştay Başkanlığı 70 Sözleşmeli Personel ve 30 Sürekli İşçi istihdam edecek. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ve Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri uyarınca 2020 KPSS (B) Grubu (KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94) puanı ve Başkanlık tarafından gerçekleştirilecek uygulama ve sözlü sınavı veya sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli personel pozisyonunda 30 (otuz) Zabıt Kâtibi, 5 (beş) Teknisyen (Bilgisayar ve İnşaat), 30 (otuz) Destek Personeli (Hizmetli, Garson, Bulaşıkçı ve Şoför), 1 (bir) Mübaşir, 4 (dört) Programcı alınacak.

Başkanlığın hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR üzerinden Başkanlık tarafından yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre 30 sürekli işçi (Temizlik ve Güvenlik Hizmetleri için) alımı yapılacak.

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