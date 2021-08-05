05 Ağu 2021 - 11:28- Gündem G: 05 Ağu 2021 - 11:30

Araç kiralama hizmeti alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Araç kiralama hizmeti alınacak

05 Ağu 2021 - 11:28 - Gündem

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