Özkoç: “Acilen iktidar olmamız gerekiyor”

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu kapsamında Marmara Bölge Toplantısı bugün Başiskele’de bulunan Wellborn Otel’de gerçekleştirildi. Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke’nin katılımıyla CHP Kocaeli İl Örgütü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Kocaeli Milletvekili ve PM Üyesi Tahsin Tarhan, CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç,CHP PM Üyesi Ayça Taşkent, Genel Başkan Baş Danışmanı Veli Özdemir, CHP Sakarya İl Başkanı Ecevit Keleş, CHP Düzce İl Başkanı Basri Karslıoğlu, CHP Bolu İl Başkanı Hüseyin Kazım Karsu, CHP eski İl Başkanları Nadir Birok, Necat Çakır, Mustafa Küpçü, Cihat Altunyuva, İbrahim Aydın, Selim Yıldız, il örgütü, ilçe başkanlarını ve ilçe örgütleri katılım gösterdi.

“THK’YI MUTLAKA AYAKLANDIRMALIYIZ”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan programda açılış konuşması gerçekleştiren İl Başkanı Harun Yıldızlı, “Ülkemiz cayır cayır yanıyor. Hükümet sessiz, hareketsiz. Ülkeyi yönetemiyorlar. Genel başkanımızın yangının ilk gününden beri Antalya, Muğla, Marmaris, Bodrum bütün illeri ve ilçeleri gezerek yapılması gerekenleri tek tek sıralamıştır. Dün de 11 tane büyükşehir başkanımızla birlikte cumhuriyet döneminde kurulan Türk Hava Kurumu’yla ilgili yapılması gerekenleri tek tek sıralamıştır. CHP hep eleştiriliyor. Cumhuriyet döneminde kurulmuş Türk Hava Kurumu’nu ayaklandırmak için tıkır tıkır çalışan belediye başkanlarımız üzerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını bildirmişlerdir. Genel başkanımızın iş insanlarına da çağrısı olmuştur. Bu yangınlar her sene oluyor. Onun için bizler Türk Hava Kurumu’nu mutlaka ayaklandırmalıyız. Bizler CHP olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dedi.

“GEREKLİ DÖNÜŞÜMÜ KOCAELİ ALMIYOR”

Kocaeli’nin gerekli geri dönüşümü almadığını belirten Yıldızlı, “Pandeminin başlamasıyla birlikte 1 Mart 2020’de biz görevi aldık ve pandemiyle karşılaştık. Biz, göreve gelmeden önce hedeflerimiz, hayallerimiz vardı. 6 ay öncesinden genelde ve yerelde iktidar olacağız dedik. Biz seçildik, seçildikten sonra her şey daha da farklı oldu. CHP’nin bütün örgütleri, bütün üyelerimiz sokaklarda mücadele ediyor. Nerede, kimin başı sıkıştıysa onun yanındayız. Biz göreve geldiğimizde sokakta il başkanlığı yapacağız dedik. Sokakta il başkanlığı yapmaya devam ediyoruz. Kocaeli, sanayinin başkenti, kalbi. Türkiye ekonomisine çok ciddi katkıda bulunuyor vergiden. Fakat gerekli geri dönüşümü Kocaeli alamıyor. 250’ye yakın mahalle muhtarımızı tek tek ziyaret ederek bilgi sahibi olduk. Sokakta bilgi var” ifadelerinde bulundu.

“KOCAELİ’YE VERDİĞİ ÖNEM ORTADADIR”

Yıldızlı son olarak, “Kocaeli, yarım kalmış projeler kentidir. İktidar yetkilileri de diyor ki ‘Mutlu şehir Kocaeli’. Neden böyle söylüyorum? Karamürsel’in Tepeköy göleti 2014’te başlamış 2016’da bitmiş, halen kullanılamıyor, 5 kere açılışı yapılmış. Kocaeli’de şehir hastanesi diğer yerler gibi bitmiyor. Çayırova’nınSazlıdere sorunu bizler gündeme getirdik, bizler sayesinde çözülüyor. Artık elektrik problemleri için SEDAŞ’ı değil, bizi arıyorlar. CHP örgütleri nerede vatandaşın, esnafın, çiftçinin, emekçinin, öğrencinin derdi varsa orada olmaya devam ediyor. Bizler, tek tek esnaflarımızın elini sıkarak, hiçbir esnafımızı atlamadan esnafımızın elini sıktık, sorunlarını aktarmaya da devam ediyoruz. Batı bölgesinde de 14 vekilimizle saha çalışması yaptık. Genel başkanımızın Kocaeli’ye verdiği önem, diğer illerimize verdiği önem ortadadır. Mevcut yönetim ülkeyi yönetemiyor, artık yoruldular. Biz, hiç olmadığı kadar iktidara hazırız. Bu toplantıyı iktidar toplantısı olarak söylemekten gurur duyuyorum” ifadelerinde bulundu.

“ACİLEN İKTİDAR OLMAMIZ GEREKİYOR”

Yıldızlı’nın ardından konuşan CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, “Yangının başladığı ilk günden itibaren Muğladaydım. Genel Başkanımızın görevlendirmesiyle komitede görev aldım. Hayatımda hiç bu kadar çaresiz olduğumu hatırlamıyorum. Çok çığlık işittim ama ormanın çığlığını hiç bu kadar hissetmemiştim. Recep Tayyip Erdoğan denilen kişi AKP’nin Genel Başkanı olma sıfatının ötesine gidemediğini bu yangında tekrar göstermiş oldu. Bir millet bu kadar çaresiz bırakılamaz.Herkes yüzünü devlete çeviriyor, devletten gelen bir tek uçak yok. Bakan ‘envanterimizde tek bir uçak yok’ diye açıklama yapıyor. 100 yıllık birikimi olan Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı olarak sözde makamında oturan kişinin 13 tane uçağı olan kişinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin tek bir yangın uçağı yok. Bu millet hiç bu kadar çaresiz bırakılmadı. CHP için değil, Millet İttifakı için değil, siyaset için değil Türkiye Cumhuriyeti için acilen iktidar olmamız gerekiyor. Derhal göreve gelmemiz gerekiyor. Yıkımı tekrar inşa etmemiz gerekiyor” dedi.

“ERKEN SEÇİM İSTİYORUZ”

Özkoç’un ardından konuşan CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, “Yangınlar, salgın, derin bir ekonomik buhran dört yanımızı sardı. 8 gündür yanıyoruz. 8 canımızı kaybettik, gelir ve emek sağlayan hayvanlarını kaybeden, geçmişini ve geleceğini kaybettiği yangınlarda yanıyoruz. 18 aydır salgınla başbaşa bırakıldık. Salgını değil, yangını değil, algıyı yöneten bir iktidarın elinde krizle başbaşa bırakıldık. 3 yıldır tek adam rejiminin kurduğu ortamda 10 milyona yakın işsizlik ile karşı karşıyayız. Tüm bu felaketler bir kader değil, fıtrat değil. Kurulmuş olan düzenin, siyasi iktidarın bilerek, isteyerek tercihlerin bir yıkımını yaşıyoruz. Umut, işte burada yatıyor. Umudu hep beraber kurabiliriz diyen bir cesareti büyütmektir bize düşen. Hak, hukuk, adaleti yaşatan bir düzen kuracağız. Bugünkü gibi bütün yaşam alanlarını yok eden tek adam rejimi yerine demokrasiyi kuracağız. Saray niçin bunca yıkım yaratıyor? Saray, bilerek, isteyerek, kendi iktidarını korumak uğruna bir halkı alevler içerisinde bırakıyor. Yarını beklemeyip bugünden yarını kuran belediyelerimize teşekkür ediyorum. Bu düzene mahkum değiliz. Erken seçim istiyoruz, bu düzeni değiştireceğiz.”ifadelerinde bulundu.

“2002’DE OLAN UÇAKLAR 2021’DE YOK”

Böke’nin ardından konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, “Bölge toplantılarımızın 10’uncusunu Kocaeli’de yapıyoruz. Konuşmacılar şöyle bir tablo koydu ortaya: CHP yereldeki konulara hakim. Çözüm önerilerimiz ve eleştirileri net bir şekilde ortaya koyan bir dili var CHP’nin. Ülkemizde yangınlar var, ilk defa yaşamıyoruz. Dünyanın bir küresel ısınma sorunu var. Bütün yaşadıklarımızın ortak bir noktası var; küresel ısınmadan kaynaklı, önlenebileceği çok açıkken, bizim de defalarca yapmış olduğumuz çağrılara rağmen Paris İklim Anlaşması’nı onaylamaktan kaçınan bir iktidar ile karşı karşıyayız. Onayladıklarında felaketlere yönelik tedbirler alınması gerekiyor. İktidarın döneminde yaşanan felaketlere önceden tedbir almayı unuttuk. 176 yangın, 16 uçakla hemen söndürüldü. Bahsettiğimiz 2002 yılının Türkiye’si. Özkoç’un aktardıkları 2021 yılının Türkiyesi. Bu ülkede 2002’de olan uçaklar 2021’de yok. 2002’de Cumhurbaşkanı’nın 13 tane uçağı yoktu. Bu bir siyasi tercih. AKP, her yıl aynı sınava giren her sene aynı sorulardan kalan bir siyasi parti. Bu iktidarın değişmesi gerekiyor. Önümüzdeki ilk seçimde halkın iktidarını kurarak, CHP’nin iktidarını kurma zamanı geldi” dedi. Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı şekilde gerçekleştirildi.