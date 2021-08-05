Kaza geçiren memura Tipioğlu'ndan ziyaret

Geçtiğimiz günlerde Dilovası'nda motosikletli yunus timi olarak görev yapan ve görev yaptığı esnada kaza geçiren memuru Veysal Tipioğlu ziyaret etti. Tipioğlu geçmiş olsun mesajını sosyal medya hesabından böyle duyurdu: "Dilovası'nda görevli #MotosikletliYunusTimi'mize bir aracın çarpması sonucu ayak bileğinde kırıklar oluşan Polis Memuru kardeşimizi ve Hakkari kadrosunda görevli Özel Harekat Polisi kardeşimizi tedavi gördükleri hastanede ziyaret ettik. Rabbim tez zamanda şifa versin."