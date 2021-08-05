05 Ağu 2021 - 13:08- Gündem G: 05 Ağu 2021 - 13:14

Kaza geçiren memura Tipioğlu'ndan ziyaret
Kaza geçiren memura Tipioğlu'ndan ziyaret mask
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Geçtiğimiz günlerde Dilovası'nda motosikletli yunus timi olarak görev yapan ve görev yaptığı esnada kaza geçiren memuru Veysal Tipioğlu ziyaret etti. Tipioğlu geçmiş olsun mesajını sosyal medya hesabından böyle duyurdu: "Dilovası'nda görevli #MotosikletliYunusTimi'mize bir aracın çarpması sonucu ayak bileğinde kırıklar oluşan Polis Memuru kardeşimizi ve Hakkari kadrosunda görevli Özel Harekat Polisi kardeşimizi tedavi gördükleri hastanede ziyaret ettik. Rabbim tez zamanda şifa versin."

 
 
# kaza

05 Ağu 2021 - 13:08 - Gündem

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