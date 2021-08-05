Eray Şamdan’dan tarihi başarı

Tokyo Olimpiyat Oyunları karate 67 kiloda tatamiye çıkan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu, gururumuz Eray Şamdan madalyayı garantiledi. A Grubu’nda yer alan Eray Şamdan Azerbaycanlı Firdovsi Farzaliyev'i 7-1, Mısırlı Ali Elsawy'i 4-1 ve Japon Naoto Sago'yu 2-1 yenerken, Kazakistanlı Darkhan Assadilov'a 6-2 yenildi. Bu skorlarla yarı finale kalmayı başaran Eray Şamdan madalyayı garantiledi.Şamdan yarı finalde Ürdünlü Abdel Rahman Almasatfa ile eşleşti. Eray, Ürdünlü rakibi ile yaptığı son iki maçı da kazanmıştı.