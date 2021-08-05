İzmit’in çınarlarından Reşit Zaimoğlu hayatını kaybetti

Kentimizin yakından tanıdığı İzmit’in çınarlarından Zaimoğlu Sağlık Kabini’nin kurucusu Reşit Zaimoğlu hayatını kaybetti. Yaklaşık 1 ay önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle tedavi görmekte olan 80 yaşındaki Zaimoğlu, çoklu organ yetmezliğinden, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Evli ve iki çocuk babası olan merhumun cenazesi yarın cuma namazı sonrası Fevziye Camii’nde kılınacak namazın ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verilecek.