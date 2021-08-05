Gebzeli Ankara Kuşu’na 40 bin TL tazminat kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında “Ankara Kuşu” isimli Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle Gebzeli Oktay Yaşar evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Yaşar, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Twitter hesabından 6 Nisan 2015’de “Gülen cemaatine yakın 4 isim bağımsız olarak seçime giriyor”, 7 Şubat 2015’de “Gülen keşke dini cemaat yerine siyasi parti kursaymış” ve 3 Şubat 2015’de ise “Fetullah Gülen, gözyaşlarını tutamadı” şeklinde paylaşımlarda bulunduğunun tespit edildiği belirtilmişti.

MAHKEMEDEN BERAAT ETTİ

Paylaşımların FETÖ elebaşını mağdur göstermeye çalıştığı, örgüt ile liderinin eylemlerini meşru gösterme amacı içerdiğinin belirtildiği iddianamede Yaşar'ın “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçundan 1.5 yıldan 7.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Yaşar hakkında açılan davada Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi yetkisizlik kararı vererek, dosyayı Kocaeli’ye göndermişti. Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ifade veren sanık Yaşar suçsuz olduğunu söyleyerek, yaptığı paylaşımların FETÖ propagandası olmadığını iddia etti.Yapılan savunmaların ardından mahkeme heyeti, Yaşar'ın tahliye edilmesine karar verdi. 12 Kasım 2020 tarihinde ise aynı mahkeme, Yaşar’ın beraatına karar verdi.

200 BİN TL TAZMİNAT İSTEDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı istinaf yoluna başvururken Yaşar, tutuklamanın hukuki olmaması ve resen yapılan tutukluluk incelemelerinin duruşmasız olarak gerçekleştirilmesi nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru gerçekleştirdi. Yaşar, 200 bin TL manevi tazminat talebinde bulunurken AYM, tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verdi. AYM, Yaşar’a net 40 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.