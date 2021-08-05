05 Ağu 2021 - 20:00- Gündem G: 05 Ağu 2021 - 16:00

Gebzeli Ankara Kuşu’na 40 bin TL tazminat kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan "Ankara Kuşu" isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar, Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. AYM, Yaşar’ın 200 bin TL’lik talebine karşılık kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar vererek 40 bin TL ödenmesine hükmetti

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Gebzeli Ankara Kuşu’na 40 bin TL tazminat kararı mask

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında “Ankara Kuşu” isimli Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle Gebzeli Oktay Yaşar evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Yaşar, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Twitter hesabından 6 Nisan 2015’de “Gülen cemaatine yakın 4 isim bağımsız olarak seçime giriyor”, 7 Şubat 2015’de “Gülen keşke dini cemaat yerine siyasi parti kursaymış” ve 3 Şubat 2015’de ise “Fetullah Gülen, gözyaşlarını tutamadı” şeklinde paylaşımlarda bulunduğunun tespit edildiği belirtilmişti.

MAHKEMEDEN BERAAT ETTİ

Paylaşımların FETÖ elebaşını mağdur göstermeye çalıştığı, örgüt ile liderinin eylemlerini meşru gösterme amacı içerdiğinin belirtildiği iddianamede Yaşar'ın “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçundan 1.5 yıldan 7.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Yaşar hakkında açılan davada Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi yetkisizlik kararı vererek, dosyayı Kocaeli’ye göndermişti. Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ifade veren sanık Yaşar suçsuz olduğunu söyleyerek, yaptığı paylaşımların FETÖ propagandası olmadığını iddia etti.Yapılan savunmaların ardından mahkeme heyeti, Yaşar'ın tahliye edilmesine karar verdi. 12 Kasım 2020 tarihinde ise aynı mahkeme, Yaşar’ın beraatına karar verdi.

200 BİN TL TAZMİNAT İSTEDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı istinaf yoluna başvururken Yaşar, tutuklamanın hukuki olmaması ve resen yapılan tutukluluk incelemelerinin duruşmasız olarak gerçekleştirilmesi nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru gerçekleştirdi. Yaşar, 200 bin TL manevi tazminat talebinde bulunurken AYM, tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verdi. AYM, Yaşar’a net 40 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

05 Ağu 2021 - 20:00 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.041.763 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ELEMANLAR  ARANIYOR

Karamanoğulları Petrol Ofisi'nde çalışacak Pompacı ve Market Elemanı aranmaktadır. BAŞVURU: PINAR CERAN  TEL: 0541 302 0999

ELEMAN  ARANIYOR

Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası  bünyesinde çalışacak; Ön Muhasebe deneyimli Bilgisayar ve Office programlarını kullanabilen en az 4 yıllık üniversi...

ELEMAN  ARANIYOR

Dikiş bilen elemanlar aranıyor. TEL: 0555 541 52 85 

MALİ MÜŞAVİR ARANIYOR

- SMMM BELGESİ OLAN - İYİ DERECE MİCRO KULLANABİLEN -  MS OFFİCE UYGULAMALARINA HAKİM -  RESMİ DAİRELERLE İLİŞKİLERİ TAKİP EDİP DÜZENLEYEBİLECE...

ELEMAN ARANIYOR

Kliniğimizde çalışmak üzere  HEMŞİRE, DİYETİSYEN, PSİKOLOG  aranmaktadır TEL: 0505 351 55 72

ELEMANLAR ARANIYOR

- ASKERLİK İLE İLİŞİĞİ OLMAYAN, - 18 - 40 YAŞ ARASI, EMEKLİ OLMAYAN - TEMİZLİK PERSONELİ - BAY (Daha önce özellikle Fabrika Üretim Alanları - B...

TEMİZLİK ELEMANI  ARANIYOR

Kocaeli ve Sakarya bölgelerinde  faaliyet gösteren firmamız için, vardiyalı çalışabilecek, temizlik personelleri aranmaktadır. Adapazarı yönünde...

Satılık dubleks daire

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak'ta, 5 yaşındaki binanın 3. katındaki çatı dubleks satılıktır. Krediye uygun 3+1, brüt 17...

0538 094 41 95

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Belediyesi’nden YKS öğrencilerine danışmanlık desteği mask
İzmit Belediyesi’nden YKS öğrencilerine danışmanlık desteği
17 araç ve 55 personelimiz yangın bölgelerinde mask
17 araç ve 55 personelimiz yangın bölgelerinde
Taşköprü Kadın Emeği Merkezi açılıyor mask
Taşköprü Kadın Emeği Merkezi açılıyor
Kocaeli’de 92 bin 963 nüfusu ile Erzurum 1’nci sırada mask
Kocaeli’de 92 bin 963 nüfusu ile Erzurum 1’nci sırada
Yardım TIR’ıDerince’den uğurlandı mask
Yardım TIR’ıDerince’den uğurlandı
BBP’den afet bölgelerine yardım TIR’ı mask
BBP’den afet bölgelerine yardım TIR’ı
Anket Yaz tatilinizi nerede geçirmeyi tercih edersiniz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL