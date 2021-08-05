05 Ağu 2021 - 15:59- Ekonomi G: 05 Ağu 2021 - 16:01

Yapı müteahhitleri yönetmeliğinde değişiklik yayımlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, "Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”Resmi Gazete’de yayımlandı
Yapı müteahhitleri yönetmeliğinde değişiklik yayımlandı mask

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, "Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlandı. Resmi Gazete'de yer alan yönetmelikte yapılan düzenlemeyle A, B, C ve D gruplarındaki müteahhitler için yüzde 20 olan asgari ciro şartı yüzde 15'e, E grubu için yüzde 20 olan asgari ciro şartı yüzde 10'a düşürdü, F ve daha alt gruplar için yüzde 10 olan asgari ciro şartı da kaldırıldı. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce noter onaylı yapım sözleşmesi düzenlenen işler için 3 Haziran 2021'e kadar sınıflandırmadan muafiyet uygulanması imkanı, 31 Aralık 2021'e uzatıldı.

İŞ DENEYİMİ ŞARTI YÜZDE 10’A DÜŞTÜ

Özel sektöre "alt yüklenici" olarak yapılmış işler 31 Aralık 2021'e kadar başka bir şart aranmadan yüzde 50 oranında iş deneyimi olarak değerlendirilecek. Ayrıca, yönetmelik değişikliğiyle "kısa vadeli borçların öz kaynaklara oranının en az yüzde 10 olması" kuralının, 31 Aralık 2022'ye kadar aranmaması imkanı da getirildi. Ortak girişimlerde sağlanması gereken iş deneyiminin en az yüzde 60'ının büyük ortak tarafından sağlandığı durumlarda ise küçük ortaklar için aranan asgari yüzde 25 oranında iş deneyimi şartı da yüzde 10'a düşürüldü.

YIKIM MÜTEAHHİTLİĞİNDE 3 AYRI SINIF

Yıkım müteahhitliği mesleki ve teknik yeterlikler esas alınarak, Y1, Y2 ve Y3 şeklinde tanımlandı. Buna göre, Y1 grubu (patlatma dahil tüm binaların yıkımı), Y2 grubu (51,50 metreden yüksek olmayan binaların yıkımı) ve Y3 grubu (13,50 metreden yüksek olmayan binaların yıkımı) olarak üç ayrı sınıfta yetkilendirildi. Öte yandan yetkili şirketler tarafından elektronik haberleşme istasyonlarına dair, kule ve direkler ile bunlara ait zorunlu altyapı unsurlarına, geçici grup yetki belge numarası ile sınıflandırmadan muafiyet getirildi.

05 Ağu 2021 - 15:59 - Ekonomi

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