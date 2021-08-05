Kocaman, Milletvekili Çakır’a yapılan yatırımları anlattı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır’a ilçe genelinde yapılan yatırımları anlattı. Eşme Mahallesi’nde başlayan inceleme çalışmalarında Milletvekili Çakır ve Belediye Başkanı Kocaman mahalle sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşların istek ve talepleri dinlediler. Başkan Kocaman daha sonra Milletvekili Çakır’a Kartepe Belediyesi ek hizmet binası yapımı hakkında bilgi verdi.

ÜCRETSİZ DİL EĞİTİMİ

Kartepe Genç Akademi içerisinde bulunan bütün sınıfları dolaşan milletvekili Çakır, verilen eğitimler hakkında detaylı bilgi aldı. Başkan Kocaman “Kartepe Genç Akademi 4 bin metre kare alanda hizmet vermektedir. Akademi içerisinde gitar, keman, bağlama, ney, resim kursları, tezhip atölyesi, ahşap atölyesi, drama, halk oyunları, filografi, akıl oyunları, 3D yazıcı, masal atölyesi, ebru atölyesi, robotik kodlama, fetem atölyesi, İngilizce dil kursu, çocuk oyun evi yer almaktadır. Ayrıca Gençlik Merkezi’nde sosyal alanlar, Planetaryum (Gökev), Kütüphane, E- spor sınıfı yer alıyor. “Çocuk Oyun Evi” ile 3- 12 yaş grubu çocuklara ücretsiz oyun ve masal terapisi eğitimleri verilmektedir” açıklamasında bulundu.

TALEPLERİ DİNLEDİLER

Kocaman’ın vizyon projelerinden biri olan Kartepe Genç Akademi hakkında Kocaeli Milletvekili Sami Çakır’a bilgi verdi. Bina içerisinde bulunan sınıfları gezen Milletvekili Çakır, geleceğin Kartepesini inşa edecek olan gençlerle sohbet ederek Kartepe Genç Akademi hakkında gençlerin düşüncelerini öğrendi. Çakır ve Kocamandaha sonra Ketenciler, Avluburun ve Uzunbey Mahallesi sakinleriyle bir araya geldiler. Çakır veKocaman vatandaşların istek ve talepleri dinlediler.