05 Ağu 2021 - 16:02- Gündem G: 05 Ağu 2021 - 16:04

Kocaman, Milletvekili Çakır’a yapılan yatırımları anlattı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Kartepe’de yapılan çalışmaları inceledi ve yatırımları anlattı
Kocaman, Milletvekili Çakır’a yapılan yatırımları anlattı mask

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır’a ilçe genelinde yapılan yatırımları anlattı. Eşme Mahallesi’nde başlayan inceleme çalışmalarında Milletvekili Çakır ve Belediye Başkanı Kocaman mahalle sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşların istek ve talepleri dinlediler. Başkan Kocaman daha sonra Milletvekili Çakır’a Kartepe Belediyesi ek hizmet binası yapımı hakkında bilgi verdi.

ÜCRETSİZ DİL EĞİTİMİ

Kartepe Genç Akademi içerisinde bulunan bütün sınıfları dolaşan milletvekili Çakır, verilen eğitimler hakkında detaylı bilgi aldı. Başkan Kocaman “Kartepe Genç Akademi 4 bin metre kare alanda hizmet vermektedir. Akademi içerisinde gitar, keman, bağlama, ney, resim kursları, tezhip atölyesi, ahşap atölyesi, drama, halk oyunları, filografi, akıl oyunları, 3D yazıcı, masal atölyesi, ebru atölyesi, robotik kodlama, fetem atölyesi, İngilizce dil kursu, çocuk oyun evi yer almaktadır. Ayrıca Gençlik Merkezi’nde sosyal alanlar, Planetaryum (Gökev), Kütüphane, E- spor sınıfı yer alıyor. “Çocuk Oyun Evi” ile 3- 12 yaş grubu çocuklara ücretsiz oyun ve masal terapisi eğitimleri verilmektedir” açıklamasında bulundu.

TALEPLERİ DİNLEDİLER

Kocaman’ın vizyon projelerinden biri olan Kartepe Genç Akademi hakkında Kocaeli Milletvekili Sami Çakır’a bilgi verdi. Bina içerisinde bulunan sınıfları gezen Milletvekili Çakır, geleceğin Kartepesini inşa edecek olan gençlerle sohbet ederek Kartepe Genç Akademi hakkında gençlerin düşüncelerini öğrendi. Çakır ve Kocamandaha sonra Ketenciler, Avluburun ve Uzunbey Mahallesi sakinleriyle bir araya geldiler. Çakır veKocaman vatandaşların istek ve talepleri dinlediler. 

# Mustafa, AKP, çocuk, Kartepe Belediyesi

05 Ağu 2021 - 16:02 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.041.763 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ELEMANLAR  ARANIYOR

Karamanoğulları Petrol Ofisi'nde çalışacak Pompacı ve Market Elemanı aranmaktadır. BAŞVURU: PINAR CERAN  TEL: 0541 302 0999

ELEMAN  ARANIYOR

Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası  bünyesinde çalışacak; Ön Muhasebe deneyimli Bilgisayar ve Office programlarını kullanabilen en az 4 yıllık üniversi...

ELEMAN  ARANIYOR

Dikiş bilen elemanlar aranıyor. TEL: 0555 541 52 85 

MALİ MÜŞAVİR ARANIYOR

- SMMM BELGESİ OLAN - İYİ DERECE MİCRO KULLANABİLEN -  MS OFFİCE UYGULAMALARINA HAKİM -  RESMİ DAİRELERLE İLİŞKİLERİ TAKİP EDİP DÜZENLEYEBİLECE...

ELEMAN ARANIYOR

Kliniğimizde çalışmak üzere  HEMŞİRE, DİYETİSYEN, PSİKOLOG  aranmaktadır TEL: 0505 351 55 72

ELEMANLAR ARANIYOR

- ASKERLİK İLE İLİŞİĞİ OLMAYAN, - 18 - 40 YAŞ ARASI, EMEKLİ OLMAYAN - TEMİZLİK PERSONELİ - BAY (Daha önce özellikle Fabrika Üretim Alanları - B...

TEMİZLİK ELEMANI  ARANIYOR

Kocaeli ve Sakarya bölgelerinde  faaliyet gösteren firmamız için, vardiyalı çalışabilecek, temizlik personelleri aranmaktadır. Adapazarı yönünde...

Satılık dubleks daire

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak'ta, 5 yaşındaki binanın 3. katındaki çatı dubleks satılıktır. Krediye uygun 3+1, brüt 17...

0538 094 41 95

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
CHP’den Makedonya Derneği’neziyareti mask
CHP’den Makedonya Derneği’neziyareti
Hicran Turan'ın acı kaybı mask
Hicran Turan'ın acı kaybı
Kaza geçiren memura Tipioğlu'ndan ziyaret mask
Kaza geçiren memura Tipioğlu'ndan ziyaret
Acil kan aranıyor mask
Acil kan aranıyor
İnşaat işleri yaptırılacak mask
İnşaat işleri yaptırılacak
Araç kiralama hizmeti alınacak mask
Araç kiralama hizmeti alınacak
Anket Yaz tatilinizi nerede geçirmeyi tercih edersiniz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL