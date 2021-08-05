İYİ Parti, Rumeli Türkleri’ni ziyaret etti

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, İl Başkan Yardımcıları Güner Çiçekli, Yunus Uyar ve İzmit İlçe Başkan Yardımcısı Erol Derin ile birlikte Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Recep Altıntip ve dernek yönetimine ziyarette bulundu.

“KÜÇÜK BİR TÜRKİYE MOZAİĞİ”

Hemşehri dernekleriyle sürekli temas halinde olduklarını dile getiren Yıldız, “Kocaeli’miz çok müstesna bir şehir. Adeta küçük bir Türkiye mozaiği olan şehrimizde toplumun her kesimindan vatandaşımızla bir araya geliyor, bu anlamda derneklerimizi ayrı önemsiyoruz. Bizim için de çok özel bir yeri olan Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği ile bir araya geldik. Derneğin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi alarak fikir alışverişinde bulunduk” dedi.