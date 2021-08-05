05 Ağu 2021 - 16:04- Gündem G: 05 Ağu 2021 - 16:05

İzmit Kent Konseyi, Makedonya Göçmenleri Derneği’ne gitti

İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol ve yürütme kurulu üyeleri Kocaeli Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nihat Hacıoğlu’nu ziyaret etti
İzmit Kent Konseyi, Makedonya Göçmenleri Derneği’ne gitti mask

İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, yürütme kurulu üyeleri Lütfi Bodur ve Erdoğan Göçer ile İKK kurumsal üyesi olan ve geçtiğimiz günlerde genel kurulunu yapan Kocaeli Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nihat Hacıoğlu ve yeni yönetim kurulunu ziyaret etti.

KÜLTÜR EVİ ÇALIŞMALARINI KONUŞTULAR

Derneğe uzun yıllar, başkan olarak hizmet eden Fuat Biçici'nin de hazır bulunduğu buluşmada, yaşanan kongre süreci ile kent ve ülke gündemindeki konular ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. İKK Başkanı Hüseyin Erol,  İzmit Belediyesi ile İzmit Kent Konseyinin ortaklaşa sürdürdüğü Balkan Kültür Evi, İzmit Dernekler Yerleşkesi ile hayata geçirilmesi planlanan İzmit Göç Müzesi çalışmaları hakkında bilgi aktarımın da bulundu. Kocaeli Makedonya Göçmenleri Kültür ve Yaşatma Derneği Başkanı Nihat Hacıoğlu ise yapılan ziyaret dolayısı ile duyduğu memnuniyeti dile getirerek İKK Başkanı Hüseyin Erol ve arkadaşlarına teşekkür etti.
# İzmit belediyesi

05 Ağu 2021 - 16:04 - Gündem

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