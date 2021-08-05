05 Ağu 2021 - 16:04- Gündem G: 05 Ağu 2021 - 16:06

TMMOB’dan yangınlara karşı dayanışma çağrısı

TMMOB İKK, orman yangınlarıyla mücadele eden bölgeler için yardım çağrısı yaptı
TMMOB’dan yangınlara karşı dayanışma çağrısı mask

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Murat Kürekçi, ülkemizin hemen hemen her yerinde çıkan yangınlara müdahale edebilmek yangında mağdur olan vatandaşlara yardım malzemesi ulaştırmak adına dayanışma çağrısı yaptı. Kürekçi, TMMOB Koordinasyon Kurulu olarak bir ihtiyaç malzemesi belirlediklerini ifade ederek “Haydi Kocaeli, dayanışmaya” dedi.

‘DAYANIŞMA İÇİNDE OLALIM’

Konuyla ilgili açıklama yapan İKK Sekreteri Murat Kürekçi, “Ülkemizin birçok noktasında gerçekleşen yangın felaketinde yaşamını yitiren canların derin üzüntüsünü içindeyiz. Yangın felaketinden etkilenen yurttaşlarımıza, belirtilen ihtiyaçlar doğrultusunda TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu olarak TMMOB’a bağlı İl Koordinasyon Kurulları ile koordine bir şekilde çalışma başlatmış bulunuyoruz. Deprem yaşamış bir kentin sağduyulu halkını, meslektaşlarımızı, yangın felaketi dayanışmasına çağırıyoruz. Yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar, topladıkları malzemeleri Körfez Mahallesi İzzet Uzuner Sokak No 14 adresinde bulunan TMMOB Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi ya da Ankara Caddesi Ömerağa Mahallesi Naci Girginsoy Sokak no 15 kat 2’de bulunan TMMOB binasına götürebilecek. MMO Kocaeli Şube whatsaap hattı 0539 792 76 06 Bergüzar Yavaş MMO Kocaeli Şube 0262 322 59 33” ifadelerini kullandı.
# Yangın, Sokak, yardım

05 Ağu 2021 - 16:04 - Gündem

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