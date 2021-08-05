05 Ağu 2021 - 16:05- Gündem G: 05 Ağu 2021 - 16:06

Yardım TIR’ıDerince’den uğurlandı

Derince Belediyesi ve Türk Kızılayı Derince Şubesi’nin düzenledikleri kampanyada toplanan yardım malzemelerinin yer aldığı üçüncü yardım TIR’ını yangın bölgesine uğurlandı
Yardım TIR’ıDerince’den uğurlandı mask

Derince Belediyesi ve Türk Kızılayı Derince Şubesi’nin öncülüğünde yangınların çıktığı yerleşim yerlerine destek olmak amacıyla düzenlenen yardım kampanyası ilçede büyük ilgi görüyor. Yangınla canla, başla mücadele eden itfaiye ve diğer kahraman personeller ile ihtiyacı olan vatandaşlar içinDerince Belediyesi ilk etapta Kızılay ile birlikte ikiTIR dolusu Çenesuyu’nu Antalya Manavgat’a göndermişti. Derince’de üç ayrı noktada devam eden kampanya kapsamında toplanan yardımlarla hazırlanan üçüncü yardım tırı da akşam saatlerinde dualarla bölgeye uğurlandı.

‘BİR DAMLA SU DA SEN OL’

Derince Belediyesi ve Türk Kızılayı Derince Şubesi’nin birlikte düzenlediği ‘Bir Damla Su da Sen Ol’ kampanyası kapsamında vatandaşlar hijyen malzemeleri, kuru bakliyat, yastık, nevresim, pike, su, powerbank, ışıldak, iç giyim (sıfır), şapka ve tişörtten oluşan yardım malzemelerini Çenesuyu Parkı (Kaşık Dolum Tesisleri arkası), Yenikent Mahalle Muhtarlığı ve Kızılay Derince Şubesi’ne teslim edebiliyor. Kampanya ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenlerin 0541 5411599, 0538 7476626 ve 0552 1681758 numaralı telefonları arayabilecekleri de belirtildi. Ayrıca kampanyaya nakdi olarak yardım etmek isteyenler Ziraat Bankası IBAN: TR61 0001 0005 5400 0018 6872 36 numaralı hesaba bağışta bulunabilecek.
# itfaiye, yardım

05 Ağu 2021 - 16:05 - Gündem

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